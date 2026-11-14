Calendario del Reducido Primera Nacional 2026: Cruces y Horarios

Conoce el calendario completo del Reducido de la Primera Nacional 2026. Cruces, horarios y lugares para el partido único de octavos de final.

Este fin de semana marca el inicio de la primera fase del reducido de la Segunda División argentina, un torneo determinante que otorgará un ascenso directo a la Liga Profesional 2027. El Reducido de la Primera Nacional 2026 comienza esta jornada con una ronda clasificatoria crucial, donde los equipos buscan asegurar su lugar para avanzar a los cuartos de final.

El formato de esta fase inicial es particularmente estricto y definido. Los cruces se disputarán a partido único, eliminando cualquier posibilidad de desempate en agregado durante esta etapa. La ubicación de estos encuentros decisivos se determinará estrictamente por el rendimiento previo de los clubes durante la temporada regular, lo que añade una capa estratégica adicional para los conjuntos con mejor posicionamiento.

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Reglas y ventaja deportiva local

La normativa vigente establece que los encuentros se jugarán en la cancha del equipo que terminó mejor posicionado durante toda la temporada. Esta ubicación otorga una ventaja deportiva significativa, ya que la regla indica que si el encuentro finaliza empatado al reloj, el local avanzará directamente a los cuartos de final. Este reglamento convierte la localía en un factor decisivo para la supervivencia y el progreso en el torneo.

Calendario de partidos sábado 14

La acción se desarrolla desde el sábado 14 de noviembre con dos encuentros programados en la primera mitad de la tarde. A las 15:00 horas, el Deportivo Madryn recibirá al Maipú en el Estadio Don León Kolbowski. Más tarde, a las 16:00, el Gimnasia de Jujuy enfrentará al Almirante Brown en el Estadio Alfredo Martín Beranger.

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Partidos programados domingo 15

La jornada continúa el domingo 15 de noviembre con dos fechas más que definirán más clasificados. A las 15:00 horas, se disputará un encuentro en el Estadio Nuevo Francisco Urbano. Posteriormente, a las 20:30, el Estadio Ricardo Etcheverry será el escenario para el último partido de esta ronda inicial.

Transmisión y acceso a los juegos

Todos los partidos de esta primera ronda del Reducido estarán disponibles para el público a través de la plataforma LPF Play Plus. Los aficionados pueden seguir en vivo cada uno de los duelos desde sus dispositivos electrónicos, asegurando la cobertura completa de la primera etapa de este torneo de ascenso.

Próximos pasos del torneo

Los ganadores de estos ocho partidos avanzarán a la ronda de cuartos de final. En esta siguiente etapa, se sumará al cuadro de eliminados el perdedor del duelo entre Godoy Cruz y Tristán Suárez, lo que aumenta la competitividad y el nivel de los próximos enfrentamientos por el ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino.