Calendario de pagos de ANSES noviembre 2024 con aumento del 1,9 por ciento

Conoce el nuevo calendario de pagos de ANSES para noviembre 2024. Detalle de fechas por número de DNI, importes actualizados y efectos del feriado papal en las transferencias.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES) ha oficializado el calendario de pagos correspondiente al mes de noviembre, estableciendo fechas modificadas debido a la presencia de feriados nacionales. El organismo precavisional informó que las entidades bancarias de todo el país permanecerán cerradas el lunes 9 y el martes 10 de noviembre a raíz de la visita del Papa, lo que obligará a reprogramar los depósitos. En este marco, los titulares de jubilaciones y pensiones cobrarán un incremento del 1,9 por ciento, aplicando la vigente fórmula de movilidad social que actualiza los haberes según la inflación registrada.

Fechas de cobro por terminación de DNI

Las transferencias se realizarán entre el 11 y el 30 de noviembre, distribuidas según la última cifra del documento nacional de identidad. Para los jubilados y pensionados cuyos haberes no superan el monto mínimo, los depósitos comenzarán el miércoles 11 de noviembre para los DNI terminados en cero, continuando el jueves 12 con los terminados en uno, y el viernes 13 para los terminados en dos, tres y cuatro. La secuencia continúa el lunes 16 para el cinco, el martes 17 para el seis, el miércoles 18 para el siete, el jueves 19 para el ocho y finaliza el viernes 20 para los terminados en nueve.

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En el caso de los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo, las fechas de pago se desplazan hacia la segunda quincena. Los titulares con DNI terminados en cero y uno recibirán sus fondos el martes 24 de noviembre, mientras que los terminados en dos y tres lo harán al día siguiente, miércoles 25 de noviembre. El viernes 26 de noviembre corresponde a los terminados en cuatro y cinco, y el lunes 27 de noviembre a los terminados en seis y siete. El ciclo de pagos para este grupo concluirá el viernes 30 de noviembre para los beneficiarios con DNI terminados en ocho y nueve.

Los asignatarios de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo también siguen un cronograma específico basado en su número de documento. Los pagos se distribuyen entre el 11 y el 25 de noviembre, comenzando el 11 para el cero, el 12 para el uno, el 13 para el dos, el 16 para el tres, el 17 para el cuatro, el 18 para el cinco, el 19 para el seis, el 20 para el siete, el 24 para el ocho y cerrando el 25 de noviembre para los terminados en nueve. Esta distribución busca optimizar la carga operativa en las sucursales bancarias afectadas por el feriado.

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Importes actualizados y normativa vigente

Con la aplicación del aumento del 1,9 por ciento, los montos emitidos por ANSES se actualizan conforme a la normativa vigente. La jubilación mínima se fija en 444.028 pesos argentinos, mientras que el tope máximo alcanza los 2.988.000 pesos. Para la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el monto establecido es de 355.222 pesos, y las Pensiones No Contributivas (PNC) se elevan a 310.819 pesos. Asimismo, la Pensión para Madres de siete hijos o más mantiene el mismo valor que la mínima, en 444.028 pesos.

Esta actualización financiera se fundamenta estrictamente en la fórmula de movilidad previsional establecida por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 274/2024. Dicha disposición ordena la regularización mensual de los beneficios económicos en función de las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El mecanismo garantiza que los ingresos de los adultos mayores se mantengan actualizados respecto al costo de vida, preservando el poder adquisitivo frente a la inflación del período reciente.

Impacto de los feriados en la liquidez

La coincidencia de la fecha de pago con el cierre bancario por la visita pontificia ha sido el factor determinante para el ajuste en el calendario. ANSES anticipó este conflicto logístico para evitar retrasos en las transferencias electrónicas y asegurar que los fondos estén disponibles en las cuentas de los beneficiarios dentro de los plazos operativos normales. El cierre de las entidades financieras durante el lunes 9 y martes 10 de noviembre implicaba la imposibilidad técnica de procesar los depósitos en esos días hábiles estándar.

Al reprogramar los pagos, la entidad previsional distribuye la carga de transacciones en múltiples días hábiles restantes del mes. Esta estrategia permite que los jubilados accedan a sus fondos sin interrupciones significativas, aunque la disponibilidad se extienda hasta finales de mes para algunos sectores. La comunicación clara de las fechas por terminación de DNI facilita la planificación financiera de los hogares que dependen de estos ingresos mensuales para cubrir sus necesidades básicas durante el mes de noviembre.