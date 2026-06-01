Calendario de pagos de ANSES junio 2026: aumentos, aguinaldo y bono de $70.000

ANSES confirmó el calendario de pagos para junio de 2026, con incrementos del 2,6% por movilidad, el primer aguinaldo del año y un bono de $70.000 para jubilados. Consultá las fechas según la terminación del DNI y los nuevos montos.

Los pagos de las prestaciones de la seguridad social comenzarán el lunes 8 de junio de 2026 y se extenderán hasta el martes 29 del mismo mes, organizados según la terminación del Documento Nacional de Identidad ( DNI ).

Este cronograma alcanza a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo, asignaciones familiares del sistema SUAF, así como a titulares de Pensiones No Contributivas. Paralelamente, jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo recibirán junto con su ingreso mensual el aguinaldo correspondiente al primer semestre del año. En cuanto a la distribución por DNI, los primeros en cobrar serán aquellos cuyos documentos terminen en 0, el lunes 8 de junio.

Le seguirán, a lo largo de las semanas, las terminaciones 3 (jueves 11), 6 (miércoles 17) y 9 (lunes 22). Para los haberes superiores al mínimo, el calendario inicia el martes 23 de junio con los DNI terminados en 0 y 1, y culmina el lunes 29 con las terminaciones 8 y 9.

Es importante señalar que los titulares ya pueden consultar sus liquidaciones a través de la plataforma Mi ANSES, donde se detallan los montos, descuentos y la fecha exacta de acreditación de cada pago. En el ámbito de las jubilaciones y pensiones, junio trae consigo una nueva actualización de los haberes conforme al esquema de movilidad establecido.

La suba para este mes es del 2,6%, porcentaje que se ajusta al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Con este ajuste, el haber mínimo para jubilados y pensionados de menores ingresos se fija en una cantidad específica, manteniéndose así el tope dispuesto para este segmento.

Asimismo, durante el mismo mes se procederá al pago del primer Sueldo Anual Complementario (SAC) o aguinaldo del año. Este pago equivale al 50% del mejor haber percibido durante el semestre, tomando como referencia el monto actualizado de junio. Sumando el haber mensual, el bono por movilidad de $70.000 y el SAC, el ingreso total estimado para un jubilado mínimo alcanza aproximadamente los $675.094,95.

Por su parte, la Prestación Universal por Adulto Mayor (PUAM) quedará en $322.717,30, mientras que las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez aumentarán a $282.377,64. Adicionalmente, se mantiene vigente el bono de $70.000 para jubilados y pensionados del régimen general cuyo ingreso total no supere un cierto umbral, un apoyo extraordinario que se suma a los aumentos por movilidad. Este complemento busca mitigar el impacto de la inflación en los sectores de menores recursos.

Los calendarios de pago para las distintas terminaciones de DNI permiten una distribución ordenada y evitan aglomeraciones en bancos y sucursales de correo. Es fundamental que los beneficiarios verifiquen su fecha exacta a través de los canales oficiales, como la página web de ANSES o la aplicación Mi ANSES, para planificar sus cobros.

La combinación de aumentos trimestrales indexados al IPC, el pago del aguinaldo y el bono reflejan la política de ingresos para la tercera edad y los grupos vulnerables en el contexto económico actual, aunque persisten debates sobre la capacidad de estos ajustes para补偿 la pérdida del poder adquisitivo





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