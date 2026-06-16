Calendario de pagos ANSeS para jubilados y pensionados en junio de 2026: bonos y aguinaldo

Conoce las fechas de cobro de jubilaciones, pensiones, bono extraordinario y medio aguinaldo de junio de 2026 según terminación de DNI, incluyendo Pensiones No Contributivas.

En el mes de junio de 2026, los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) recibirán, además de sus haberes mensuales, el bono extraordinario y el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año.

Estos pagos se realizan en el marco de la Ley de Movilidad Jubilatoria, que ajusta los montos según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Este mes, el calendario de pagos se ve afectado por el feriado del 17 de junio, que conmemora el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, por lo que las fechas se han reorganizado para garantizar la correcta distribución de los fondos.

El cronograma de pagos para jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo comenzó la semana anterior, con los documentos terminados en 0, 1, 2, 3 y 4. El resto de los beneficiarios con haberes mínimos cobrarán entre el martes 16 y el lunes 22 de junio.

Específicamente, los DNI finalizados en 5 y 6 recibirán sus haberes el 16 de junio; los terminados en 7, el 17 de junio; los finalizados en 8, el 19 de junio; y los terminados en 9, el 22 de junio. Para aquellos que superan la mínima, el calendario se extiende desde el lunes 23 de junio hasta el viernes 26 de junio, según la terminación del DNI: los documentos finalizados en 0 y 1 cobrarán el 23 de junio; los terminados en 2 y 3, el 24 de junio; los finalizados en 4 y 5, el 25 de junio; y los terminados en 6 y 7, el 26 de junio.

Los DNI terminados en 8 y 9 percibirán sus haberes el 30 de junio y el 1 de julio, respectivamente. En cuanto a las Pensiones No Contributivas (PNC), el cronograma se desarrolla entre el martes 16 y el viernes 19 de junio para aquellos con documentos finalizados en 0 y 1.

Los montos para junio de 2026 incluyen el haber mínimo de $X (según la movilidad vigente), más un bono de $Y (monto establecido por el gobierno) y el medio aguinaldo de $Z. Para las PNC por discapacidad o vejez, el total asciende a $A; para la Pensión Madres de 7 hijos o más, el monto es de $B; y para la Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM), el importe es de $C. Es importante recordar que el medio aguinaldo se calcula como el 50 por ciento del mejor haber mensual del semestre, y se abona junto con el haber de junio.

Los beneficiarios deben verificar el estado de sus cobros a través de la página web de ANSeS o la aplicación Mi ANSeS, y tener en cuenta que los depósitos se realizan en las cuentas bancarias designadas. Ante cualquier duda, se recomienda consultar con un asesor previsional o llamar a la línea gratuita 130. Este esquema de pagos busca garantizar el ingreso de los adultos mayores en un contexto inflacionario, cumpliendo con la legislación vigente y los acuerdos paritarios





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