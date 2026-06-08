Calendario de pagos a jubilados junio 2026: montos, fechas y bono extraordinario

El gobierno confirmó las fechas de pago para jubilados y pensionados en junio de 2026 según la Resolución 349/2025, incluyendo la primera cuota del bono y el haber mínimo.

El organismo previsional confirmó el calendario de pagos para los jubilados y pensionados correspondiente a junio de 2026. Según la Resolución 349/2025 emitida en noviembre del año pasado, se establecieron las fechas específicas para el cobro de los haberes durante el sexto mes del año.

Este calendario incluye también el pago de la primera cuota del bono extraordinario, lo que eleva el monto total para quienes tienen haberes mínimos. En total, los beneficiarios con el haber mínimo más el bono recibirán una suma de $473.396,63, compuesta por $403.396,63 correspondientes al haber mínimo con aumento y $70.000 del bono.

Este cálculo se basa en tomar la mejor remuneración percibida sin bono en los últimos seis meses, aplicando el 50% de ese monto, tal como lo contempla la normativa vigente. Las fechas de pago fueron organizadas según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) para agilizar el proceso y evitar aglomeraciones.

El martes 9 de junio cobrarán losDNI terminados en 1; el jueves 11, los terminados en 3; el miércoles 17, los terminados en 6; el lunes 22, los terminados en 9; el miércoles 24, los terminados en 2 y 3; y el viernes 26, los terminados en 6 y 7. Este esquema busca distribuir de manera equitativa y ordenada el acceso de los adultos mayores a sus pagos, especialmente en un contexto inflacionario donde estos ingresos son clave para la economía de los hogares.

Mientras tanto, el dólar blue registraba movimientos significativos en la jornada del lunes 8 de junio, con un precio que fluctuaba en el mercado informal. Por su parte, el dólar oficial y los dólares financieros como el CCL y el MEP también mostraban variaciones, información que resulta crucial para la economía cotidiana de los ciudadanos. Los mercados financieros continúan atentos a la evolución de la divisa estadounidense y a las políticas económicas del gobierno.

En el ámbito internacional, la situación política en Perú, con la proximidad de un balotaje, añade incertidumbre a los escenarios regionales y potencialmente puede influir en las decisiones de inversión y en la estabilidad económica de la zona. En conjunto, estos elementos conforman un panorama económico complejo donde los pagos a jubilados y pensionados se tornan un factor de alivio social, aunque persisten desafíos cambiarios y políticos que requieren seguimiento





Cronistacom / 🏆 16. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Jubilados Pensionados Calendario Pagos Bono Extraordinario Dólar Blue Balotaje Perú

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Alquileres: cómo calcular los aumentos por inflación en junio 2026, según los distintos índicesA partir de la derogación de la ley de alquileres, los contratos pueden ajustarse por el índice que se decida entre las partes y el más utilizado es el del IPC

Read more »

Lotería de Santa Fe: resultados de La Previa y Quiniela del 6 de junio de 2026Novedades sobre la lotería de Santa Fe, con los números ganadores del sorteo La Previa y la Quiniela de la Primera del sábado 6 de junio de 2026. Además, se incluyen otros temas como un proyecto de río artificial en Santa Fe, el retorno de un mamífero en extinción a los Esteros del Iberá, consejos de limpieza con bicarbonato, inversiones internacionales en el Merval, un nuevo menú italiano en Buenos Aires y el hallazgo de un objeto del Titanic.

Read more »

¿Cuál es el precio por metro cuadrado de una construcción en seco en junio 2026?Frente a los valores de la construcción tradicional, surgen alternativas para construir una casa que deben explorarse y considerarse

Read more »

Aguinaldo junio 2026: cuándo se cobra, cuánto me corresponde y la fecha límite para pagarloEn junio llega la primera parte del Sueldo Anual Complementario. Hasta cuándo puede cobrarse.

Read more »