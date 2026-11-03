Calendario de feriados de noviembre 2026 en Argentina: visita del Papa y Soberanía Nacional

Conozca los cuatro feriados de noviembre 2026 en Argentina, incluyendo la visita del papa León XIV y el traslado del Día de la Soberanía Nacional.

El mes de noviembre de 2026 registrará cuatro días de descanso en Argentina, aunque solo dos de ellos tendrán carácter nacional para todo el territorio. El calendario oficial incorpora dos jornadas clave vinculadas a la visita oficial del papa León XIV al país, así como la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional. Estas medidas fueron establecidas por el Gobierno nacional mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 1103/2026, que detalla el alcance exacto de cada feriado en las distintas jurisdicciones.

Visita del Papa León XIV y días de descanso

El primer día de feriado en noviembre caerá el lunes 9, una fecha que tendrá alcance nacional en todo el país. Esta medida fue adoptada específicamente para acompañar las actividades oficiales, institucionales y protocolares relacionadas con la presencia del pontífice. Los trabajadores de todas las provincias y la Ciudad de Buenos Aires tendrán este día libre sin necesidad de justificación adicional.

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El martes 10 de noviembre se implementará un segundo feriado con alcance territorial limitado a la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Córdoba. Esta decisión responde a que ambas jurisdicciones fueron incluidas directamente en el cronograma de actividades del papa León XIV. En el resto de las provincias argentinas, esta fecha no constituirá un día feriado, por lo que los trabajadores deberán asistir a sus labores habitualmente, salvo disposiciones particulares de sus empleadores.

El miércoles 11 de noviembre concluirá la serie de días de descanso vinculados a la visita papal con un feriado exclusivo para la provincia de Buenos Aires. Esta fecha coincide con la última jornada de la estadía del papa León XIV en el país. Al igual que en la jornada anterior, este feriado no se extiende automáticamente a otras provincias ni a la Ciudad de Buenos Aires, manteniendo su carácter local.

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Día de la Soberanía Nacional trasladado

El último feriado del mes será el lunes 23 de noviembre, correspondiente al Día de la Soberanía Nacional. Aunque la fecha original de esta conmemoración histórica es el 20 de noviembre, el calendario oficial trasladó el feriado al lunes 23. Este movimiento se enmarca en la Ley 27.399, que permite el traslado de ciertos feriados nacionales para generar puentes o prolongar los fines de semana.

A diferencia de los días de descanso establecidos por la visita del papa León XIV, el feriado del Día de la Soberanía Nacional sí tendrá carácter nacional. Todos los trabajadores del país, independientemente de su ubicación geográfica, disfrutarán de este día libre. Esta medida genera un nuevo fin de semana largo que impacta en la agenda laboral y comercial de todo el territorio argentino.

Impacto en jornadas laborales y remuneraciones

El esquema de descanso por la visita del papa León XIV generará tres días consecutivos de feriado con distinto alcance territorial. En la Ciudad de Buenos Aires, los trabajadores tendrán libre el lunes 9 y el martes 10. En la provincia de Buenos Aires, el descanso será el lunes 9 y el miércoles 11. En Córdoba, también habrá dos jornadas libres: el lunes 9 y el martes 10. El resto de las provincias solo tendrá el lunes 9 como día de descanso por este motivo.

Sobre las remuneraciones, los días establecidos como feriados nacionales siguen el régimen previsto en la Ley de Contrato de Trabajo. Si el trabajador no presta servicios, mantiene el derecho a percibir la remuneración correspondiente. En caso de trabajar durante el feriado, cobra la remuneración normal de la jornada más una cantidad igual, es decir, el equivalente al doble de su sueldo base. Esta misma lógica se aplica a los feriados territoriales cuando corresponda por la jurisdicción y la relación laboral del empleado.

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Es importante señalar que pueden existir regímenes específicos según la actividad, el convenio colectivo aplicable o la modalidad de contratación de cada trabajador. Por lo tanto, se recomienda verificar las disposiciones particulares que pudieran afectar las normas generales establecidas en el Decreto de Necesidad y Urgencia 1103/2026 y la legislación laboral vigente.