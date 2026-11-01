Calendario de feriados 2026 en Argentina incluye visita del Papa León XIV

El gobierno argentino oficializó el calendario de feriados para 2026. Destaca la visita del Papa León XIV en noviembre y las uniones de puentes para diciembre.

El Gobierno argentino ha oficializado el calendario de feriados nacionales para el cierre del año 2026, estableciendo un marco legal que busca optimizar la logística y facilitar la movilidad de los ciudadanos. Esta resolución administrativa responde a la necesidad de coordinar los días de descanso con eventos de gran trascendencia institucional, social, cultural y religiosa. El anuncio busca garantizar el ordenamiento de la circulación y la seguridad durante las festividades, permitiendo una planificación adecuada para empresas, instituciones educativas y el público en general en todo el territorio nacional.

Visita del Papa León XIV y feriados especiales

Uno de los pilares centrales de este nuevo calendario es la visita oficial de Su Santidad el Papa León XIV, programada para realizarse entre los días 8 y 11 de noviembre de 2026. El documento oficial del Ejecutivo señala que esta jornada reviste una trascendencia institucional, social, cultural y religiosa de particular relevancia para el pueblo argentino. En función de esta importancia, se han establecido medidas especiales de seguridad, logística y ordenamiento de la circulación que serían difíciles de ejecutar con normalidad si la fecha coincidiera con una jornada laboral habitual.

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Para facilitar la implementación de estos operativos, se han diferenciado tres tipos de asueto con alcances jurisdiccionales distintos. La jornada número uno es un feriado nacional inamovible establecido para facilitar la movilización y participación ciudadana ante la visita oficial de Su Santidad el Papa León XIV a la República Argentina. Esta jornada de descanso de alcance federal aplica a todos los trabajadores del sector público y privado, así como al ámbito educativo, en la totalidad del territorio nacional.

Paralelamente, se ha declarado un feriado especial circunscripto a la continuidad de la gira papal por el interior del país. A diferencia de la jornada anterior, esta fecha rige de manera exclusiva y obligatoria para las empresas, organismos y trabajadores radicados en las jurisdicciones de la Provincia de Córdoba y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta medida permite a las autoridades locales gestionar el tráfico y la seguridad sin las interferencias del flujo comercial y laboral habitual.

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Finalmente, existe un feriado especial determinado por la misma visita apostólica, pero aplicable únicamente dentro de los límites territoriales de la Provincia de Buenos Aires. Su objetivo es garantizar el asueto para los residentes bonaerenses ante las actividades protocolares y misas programadas por el Sumo Pontífice en la región. Las jurisdicciones de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires y Provincia de Córdoba habían solicitado la declaración de los días de feriado con alcance limitado para esta ocasión, según aclaró la mencionada medida. Este enfoque permite una respuesta más precisa a las necesidades logísticas específicas de cada zona.

Feriados trasladables y conmemoraciones históricas

Además de los días asociados a la visita papal, el calendario incluye feriados con carácter trasladable que permiten a los trabajadores disfrutar de días libres prolongados. Uno de estos días es el feriado nacional con carácter trasladable en conmemoración del Día de la Soberanía Nacional, cuya fecha original en el calendario es el 20 de noviembre. Este día rinde homenaje a la heroica resistencia de las tropas argentinas durante la Batalla de la Vuelta de Obligado en 1845 frente a la invasión de las flotas anglofrancesas. Al ser de alcance federal, aplica a todos los habitantes a lo largo de todo el país, fomentando la reflexión histórica y la unión nacional.

La estructura del calendario está diseñada para maximizar los períodos de descanso mediante la unión estratégica de días festivos con fines de semana. Por ejemplo, el martes 8 de diciembre se establece como feriado inamovible en el que se conmemora la solemnidad de la Inmaculada Concepción de María según la tradición de la religión católica. Esta fecha, sumada a otros días festivos, permitirá armar un calendario que favorezca la continuidad de los descansos. La configuración general permite disfrutar de períodos de asueto más extensos, lo cual es altamente valorado por la ciudadanía y el sector laboral.

Uniones de puentes y cierre del año festivo

El último trimestre del año presenta una serie de oportunidades para el descanso y la reunificación familiar. El calendario contempla el armado de un extenso período de descanso nacional que irá desde el sábado 5 hasta el martes 8 de diciembre, consolidando la unión de puentes. Esta estructura permite a los trabajadores planificar viajes largos o reuniones familiares sin afectar sus horarios laborales habituales. La previsibilidad de estas uniones ayuda a la industria del turismo y a los comercios a adaptarse a los picos de demanda.

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La celebración de la Navidad también está integrada en esta planificación estratégica, consolidando el último fin de semana largo de 2026. Este período festivo abarcará desde el viernes hasta el domingo 27 en todo el territorio argentino. Esta disposición permite a los ciudadanos aprovechar los últimos días del año para desconectar de las actividades rutinarias. Oficialmente, el siguiente feriado después de este bloque será el del primero de enero, marcando la transición hacia el nuevo año con un claro marco de descanso institucional.

Es fundamental destacar que, más allá de los feriados oficiales, muchas empresas grandes y filiales de multinacionales tienen por costumbre otorgar días libres adicionales. Esto se realiza con el propósito de que quienes necesitan viajar para ver a sus familias en las fiestas puedan hacerlo sin restricciones laborales. Este beneficio es altamente valorado por los trabajadores y representa una ventaja competitiva para las organizaciones en términos de clima laboral y retención de talento.

Otras compañías ofrecen libre los días 24 y 31 de diciembre o incluso el 23 y el 30 de ese mes, ampliando aún más el período de vacaciones. También suelen ofrecer asueto administrativo algunos gobiernos provinciales, para empleados de la administración pública, y entidades bancarias y financieras. Esta flexibilidad institucional complementa el calendario oficial y refleja un enfoque integral hacia el bienestar social y económico durante las festividades de fin de año.