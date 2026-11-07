Calendario de Fútbol Internacional: Resultados, Horarios y Transmisiones

Guía completa de horarios y transmisiones de la Copa Sudamericana, Libertadores, Liga MX y ligas europeas. Incluye resultados en vivo y detalles técnicos.

El calendario futbolístico internacional presenta una agenda densa que incluye definiciones cruciales en América y partidos destacados en Europa. Se confirma que el rival de Boca Juniors en la final de la Copa Sudamericana 2026 ha sido determinado, marcando un hito para el fútbol argentino. La jornada también destaca por la programación extensa de la MLS, con enfrentamientos de alto nivel como el duelo entre Seattle Sounders y Los Angeles FC.

Programación de Fútbol Argentino y Sudamericano

La oferta televisiva para el fútbol local incluye múltiples encuentros transmitidos por distintas plataformas de cable. Talleres de Córdoba se enfrenta a Estudiantes de La Plata a las 15:00 horas, disponible en ESPN Premium. Este partido se suma a la intensa jornada de ligas locales que mantiene el interés de los aficionados.

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Posteriormente, Rosario Central juega contra Estudiantes RC a las 17:30 por la emisora ESPN 2. También se programó el clásico de Argentinos Juniors contra Huracán a las 21:00 horas en TNT. La jornada culmina con el encuentro entre Instituto y Newell's Old Boys, disputado a las 22:00 y transmitido por ESPN Premium, asegurando cobertura en horas nocturnas.

Transmisiones de Ligas Europeas y Estadounidenses

El fútbol europeo tiene presencia significativa con partidos de La Liga y la Premier League. RCD Espanyol enfrenta al RC Deportivo a las 12:15, disponible en DGO, DSports y Paramount+. Valencia CF disputa un encuentro contra Real Madrid a las 17:00, también a través de DGO, DSports y Paramount+.

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En la Premier League, Fulham se enfrenta a Newcastle United a las 12:00 en Disney+ Premium. Nottingham Forest jugará contra Manchester City a las 14:30, disponible en ESPN y Disney+ Premium. La Bundesliga inicia con Mainz 05 contra Bayern Munich a las 11:30 en Disney+ Premium. Borussia Dortmund juega contra SV 07 Elversberg a las 11:30 por ESPN y Disney+ Premium. Además, Cagliari enfrenta a Frosinone a las 11:00 en Disney+ Premium.

Resultados y Actualizaciones de Competiciones

Mateo Soule convirtió un gol para la Roma en la derrota ante Manchester United, según reporta Reuters. En la Copa de Brasil, Gremio de Porto Alegre derrotó 2 a 0 a Atlético Mineiro, consolidando su avance en la competencia nacional. Estos resultados son parte de la amplia cobertura que incluyen las notas y temas que aparecen en esta nota deportiva.

Agenda de la Major League Soccer (MLS)

La MLS ofrece una extensa programación transmitida por MLS Season Pass vía Apple TV. Philadelphia Union juega contra Toronto FC a las 18:00. New York Red Bulls enfrenta a Atlanta United a las 18:00. Inter Miami se enfrenta a Charlotte FC a las 18:00 en la misma plataforma.

La jornada continúa con DC United contra New York City FC a las 18:00. Chicago Fire juega contra Columbus Crew a las 18:00. Los encuentros nocturnos incluyen Seattle Sounders contra Los Angeles FC a las 21:00. Houston Dynamo disputa su partido contra St. Louis City SC a las 21:00. Finalmente, FC Dallas enfrenta a Colorado Rapids a las 21:00, cerrando la agenda de la liga estadounidense con cobertura completa en Apple TV.