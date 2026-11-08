Calendario de Fútbol: Horarios y Canales para el Domingo 8 de Noviembre

Descubre todos los horarios, canales de TV y partidos destacados del fútbol europeo y sudamericano programados para el domingo 8 de noviembre.

El calendario deportivo para el domingo 8 de noviembre presenta una agenda extensa que abarca competiciones de Europa y Sudamérica. Los aficionados podrán seguir en vivo los encuentros de las principales ligas del Viejo Continente y los torneos locales de países como Brasil, Paraguay, Colombia, Ecuador y Chile.

La Clásica Española y la Premier League

El evento central de la jornada en Europa será el enfrentamiento entre Atlético Madrid y Barcelona. Este partido de alta tensión se transmitirá a través de ESPN y Disney+ Premium a las 17:00 horas. En la Premier League, el Ipswich Town recibirá al AFC Bournemouth a las 11:00 por Disney+ Premium, mientras que el Brighton & Hove Albon y el Brentford también se medirán en la misma franja horaria.

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En el fútbol inglés, el Oldham Athletic jugará contra el Sheffield Wednesday a las 14:15, un duelo que también será exclusivo para suscriptores de Disney+ Premium. Estas emisiones aseguran la cobertura de los equipos con mayor afición global, facilitando el acceso inmediato para los seguidores internacionales.

Serie A y Bundesliga en Foco

La Serie A italiana tendrá su momento de mayor expectación cuando el Napoli reciba al Lazio a las 17:30. La transmisión de este partido se realizará por ESPN y Disney+ Premium. Además, el Inter de Milán se enfrentará al Como a las 14:00, y el Napoli también forma parte de la oferta premium disponible en los canales asociados.

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En la Bundesliga alemana, el Bayer Leverkusen recibirá al Köln a las 11:30 en una emisión por Disney+ Premium. Este encuentro es crucial para la postura del Leverkusen en la tabla de posiciones. Por otro lado, el Hoffenheim y el Schalke 04 se medirán a las 15:30, completando la agenda de la liga alemana para la jornada.

Liga Francesa y Competencias Europeas

El fútbol francés también cuenta con una serie de partidos para este domingo. El Le Havre enfrentará al Lorient y el Manso se medirá al Mónaco, ambos encuentros programados a las 13:15 y disponibles en Disney+ Premium. Estas emisiones permiten a los espectadores seguir de cerca el desarrollo del campeonato francés en tiempo real.

En la jornada española, la Real Sociedad jugará contra el Rayo Vallecano a las 12:15, un partido que también estará disponible en Disney+ Premium. Además, el Lanús se enfrentará al Gimnasia, un duelo que ha sido destacado en la agenda local y que complementa la oferta de partidos para los aficionados al fútbol sudamericano.

Agenda Sudamericana y Torneos Locales

En Brasil, el Benfica enfrentará al Estrela a las 17:30, un partido que se transmitirá por DSports. Este encuentro es parte de la intensa agenda de la liga brasileña, que incluye también otros duelos importantes para la clasificación. La cobertura de DSports asegura que los fans puedan seguir cada jugada del campeonato local.

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En el resto de Sudamérica, Chile tendrá dos partidos destacados en su Primera División: el Ñublense contra el Colo-Colo a las 15:00 y la Universidad de Concepción frente al O'Higgins a las 20:00. En Ecuador, el Barcelona se medirá al LDU Quito a las 18:30. Estos partidos completan la oferta de eventos deportivos para el día, ofreciendo variedad a los seguidores regionales.