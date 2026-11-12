Calendario de Cobro de Aguinaldo y Jubilaciones en Noviembre 2023: Fechas y Cálculos

Conozca las fechas exactas para el cobro del aguinaldo y las jubilaciones en noviembre. Detalles sobre los horarios por DNI, montos del bono extra y actualizaciones de ANSeS.

El calendario de pagos para el mes de noviembre en Argentina presenta una serie de novedades importantes relacionadas con el aguinaldo y las jubilaciones, marcadas por el ajuste de fechas debido a feriados y cambios operativos en las instituciones financieras. Los trabajadores en relación de dependencia y los jubilados deben estar atentos a los nuevos cronogramas de cobranza que se han establecido para garantizar la entrega de estos beneficios económicos.

Calendario Oficial de Cobro de Aguinaldo

Las fechas para el cobro del aguinaldo han sido fijadas por la mayoría de las empresas entre el martes 9 y el martes 16 de noviembre, un rango que se mantiene similar al de años anteriores. Este período se calcula en base a que el primer cuota se debió liquidar antes del 30 de junio, mientras que la segunda cuota tiene como límite legal el 18 de diciembre, según establece el artículo 122 de la Ley de Contrato de Trabajo. Sin embargo, la lógica operativa ha anticipado la distribución para este año, estableciendo como inicio probable el miércoles 9 de noviembre, considerando que el martes 8 será feriado nacional.

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Es fundamental recordar que el cálculo del aguinaldo se determina tomando como base el 50% o la mitad del mejor sueldo bruto percibido durante el semestre. Este monto se depositará directamente en las cuentas bancarias de los trabajadores con el sueldo correspondiente al mes en curso, asegurando así la liquidez requerida para el cierre del año.

Cronograma Extendido para Jubilaciones y Bono Extraordinario

Noviembre comenzó con una interrupción significativa en los servicios bancarios debido a la serie de feriados y jornadas sin atención al público por el cierre de sucursales, lo que obligó a correr las fechas de cobro de los beneficios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS). El nuevo cronograma para el cobro de jubilaciones y pensiones arrancará a partir del miércoles 11 de noviembre, siguiendo un desglose estricto por los últimos dígitos del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los beneficiarios.

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Los titulares con DNI terminado en 1 podrán realizar sus retiros el jueves 12 de noviembre. Aquellos cuyo documento finalice en 5 tendrán su turno asignado para el lunes 16. El viernes 20 está reservado para los DNI terminados en 9. Posteriormente, el miércoles 25 se atenderá a los DNI terminados en 2 y 3, y el ciclo de cobros finalizará el lunes 30 de noviembre con los DNI terminados en 8.

Además del pago regular, es crucial destacar la situación del Bono Extraordinario de $70.000, el cual mantiene su valor sin cambios para este mes. Este complemento se paga bajo condiciones específicas y no todos los jubilados reciben necesariamente el mismo monto, ya que el importe final depende del haber mensual de cada persona y de los requisitos establecidos para acceder a este refuerzo. Para el sueldo de octubre cobrado en noviembre, el cálculo se realizó con una cifra de inflación del 1,9%, utilizando los datos provisionales disponibles.

Mecanismos de Actualización y Excepciones Previsionales

La actualización de las jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales que gestiona la ANSeS se realiza a partir de la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). El mecanismo de movilidad previsional establece ajustes mensuales con un desfase de dos meses respecto del dato de inflación oficial. Por ejemplo, en el caso de diciembre, el ajuste llegará con el dato de octubre, el cual se da a conocer a mitad de noviembre.

Este sistema fue implementado mediante decretos específicos para garantizar la paridad del poder adquisitivo, aunque existen excepciones notables en el sistema. Asignación por Embarazo (AUE) y las Asignaciones Familiares de trabajadores en relación de dependencia o monotributistas, conocidas como SUAF, tienen aumentos mensuales automáticos y, por definición de su naturaleza, no reciben el Sueldo Anual Complementario (aguinaldo). Esto marca una diferencia clave en la estructura de ingresos entre los jubilados y los trabajadores activos con hijos a cargo.

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La transparencia en estos cálculos es vital para que los ciudadanos puedan planificar sus finanzas personales. Como se mencionó, para saber exactamente cuánto se cobrará en el próximo mes, primero habrá que esperar la cifra oficial del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre. Una vez disponible este dato, se podrán verificar los ajustes finos que aplicarán sobre los haberes mensuales, asegurando que las actualizaciones reflejen fielmente la situación económica del país y mantengan la protección social prometida por las políticas públicas vigentes.