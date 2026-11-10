Calendario caótico: Estudiantes, Boca y River disputan cuatro títulos este año

El fútbol argentino vive una temporada única con múltiples finales. Estudiantes y Boca se coronan en Copa Libertadores, Sudamericana y Clausura, desafiando la lógica deportiva global.

El calendario del fútbol argentino se ha convertido en un escenario de competencia múltiple donde equipos como Estudiantes de La Plata, Boca Juniors y River Plate disputan hasta cuatro títulos oficiales en la misma temporada. Esta saturación de definiciones está provocando que la lógica deportiva tradicional se quiebre, generando un debate intenso sobre la viabilidad y el valor de estos campeonatos en el contexto del deporte moderno.

La disputa por la Supercopa Argentina

Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia se enfrentarán este jueves a las 20:00 en el estadio de Belgrano de Córdoba por la final de la Supercopa Argentina. El encuentro será dirimido por el árbitro Yael Falcón Pérez y representa una oportunidad para que el conjunto de La Plata sume un trofeo más a su palmarés en un año cargado de definiciones importantes.

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Definiciones continentales y el Clausura

Estudiantes también definirá su destino en la Copa Libertadores el 28 de noviembre ante Palmeiras, mientras que Boca Juniors disputará la final de la Sudamericana contra Atlético Mineiro. En el ámbito interno, el Clausura 2025 busca definir al tercer campeón anual, un torneo que otorga una plaza directa a la Copa Libertadores 2027 y completa la tripletada de títulos domésticos para el equipo vencedor.

La postura de la AFA y la Liga

Las altas esferas de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y de la Liga reconocen que la acumulación de emociones devalúa el producto final al desplazar el raciocinio por la pasión. Este esquema genera un clímax de interés único a nivel mundial, aunque también genera tensiones con entidades como el Club Atlético Banfield, que busca avanzar desde la semifinal.

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Complejidad del torneo y desempates

El torneo Clausura involucra a 16 equipos tras el receso FIFA y mantiene abierta la disputa para equipos como Instituto, Rosario Central e incluso Newell's, dependiendo de sus posiciones en la tabla anual. La estructura obliga a considerar escenarios de desempate entre subcampeones como River Plate y otros contendientes para definir al ganador absoluto del certamen.

Impacto en la valoración deportiva

La distribución de títulos funciona como caramelos, repartiendo estrellas sin garantizar un aumento real en la calidad del espectáculo. Estudiantes llega con el momentum de haber ganado el Clausura 2025, mientras que Boca se presenta con la confianza de la Anual, buscando cerrar un año histórico que incluye la definición de la Copa Argentina y los torneos internacionales.