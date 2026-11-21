El Banco Central confirma el cierre de sucursales y mercado cambiario por la Soberanía Nacional. Detalles sobre horarios, compensaciones y otros feriados restantes en 2024.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha confirmado que los mercados financiero y bancario permanecerán cerrados el lunes 23 de noviembre. Esta suspensión de actividades se debe al feriado nacional establecido por el Día de la Soberanía Nacional, una jornada conmemorativa sin liquidez en el sistema financiero formal.

La decisión administrativa se fundamenta en el cumplimiento estricto de la Comunicación "C" 101352, un documento oficial que regula las jornadas no laborables para entidades supervisadas por la autoridad monetaria. Este cierre implica que no habrá actividad comercial ni operativa en las sedes físicas ni en los mercados mayoristas de divisas durante toda la jornada del lunes.

Also read El BCRA atribuye el encarecimiento del crédito a impuestos provinciales y municipales

Mecanismo del cierre operativo nacional

De acuerdo con los lineamientos institucionales publicados por la entidad supervisora, durante esta fecha específica no habrá atención directa al público en ninguna de las sucursales bancarias a lo largo del territorio nacional. Asimismo, se suspende completamente la liquidación y compensación de operaciones en el mercado mayorista de divisas, lo que significa que los intercambios institucionales de moneda extranjera quedarán pausados hasta el reinicio de las cotizaciones al día siguiente.

No obstante, la ausencia de actividad presencial no implica una interrupación total de la capacidad de pago para la ciudadanía. Los usuarios podrán continuar utilizando con normalidad los canales digitales y remotos de sus entidades financieras. Las transacciones cotidianas no requieren la presencia física en las oficinas para procesarse dentro del sistema interbancario.

Advertisement

Continuidad de pagos digitales y servicios

Las entidades financieras deben garantizar el funcionamiento ininterrumpido de los medios de pago electrónicos durante el periodo de suspensión de actividades presenciales. Esto incluye la habilitación completa para realizar pagos en comercios mediante tarjetas de débito y crédito, así como la posibilidad de efectuar transferencias de fondos entre cuentas bancarias personales y corporativas.

Adicionalmente, los sistemas que soportan el pago mediante códigos QR y billeteras virtuales deben mantenerse operativos para facilitar las transacciones de menor y mayor monto. Los ciudadanos pueden realizar sus compras y gestionar sus cuentas sin restricción técnica, asegurando la continuidad de la actividad económica informal y del comercio minorista durante el feriado.

Posición oficial y contexto del riesgo país

El ladero de Luis Caputo avaló públicamente la medida del feriado cambiario y bancario en medio de una coyuntura económica marcada por la disparada del riesgo país y la cotización del dólar blue. Esta postura oficial busca mantener la estabilidad institucional y evitar la presión sobre las reservas ante un entorno de volatilidad financiera externa e interna.

La autoridad monetaria fundamenta estas suspensiones en la necesidad de ordenar el calendario de negocios y respetar las fechas patrias sin alterar los mecanismos de transmisión de política monetaria. La decisión se enmarca en un contexto donde los indicadores de riesgo financiero han mostrado aumentos significativos, lo que requiere un manejo cuidadoso de la liquidez y la confianza en el sistema.

Advertisement

Agenda de cierres restantes para 2024

Tras la finalización de las actividades del lunes 23 de noviembre, el calendario oficial del BCRA establece que ocurrirán otros tres cierres bancarios antes de la conclusión del año calendario 2024. Estas futuras suspensiones ya están definidas en la normativa vigente y los agentes económicos deben anticipar sus operaciones para evitar inconvenientes de liquidez.

Los mercados retomarán sus operaciones normales el martes, fecha en la que se reactivarán completamente los intercambios en el mercado de cambios y la atención presencial en las sucursales. Este reinicio permitirá la normalización de la cotización del dólar y la disponibilidad de efectivo para los usuarios que hayan requerido servicios presenciales durante el puente largo.