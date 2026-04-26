Caleb Orr: La Estrategia de EE.UU. para América Latina en Medio de la Tensión Global

El Secretario Adjunto para Asuntos Económicos, Energéticos y Empresarios de EE.UU., Caleb Orr, expuso una visión contundente sobre la estrategia de Washington en América Latina durante CERAWeek by S&P Global, enfatizando la seguridad energética, la infraestructura y la competencia con China.

La mesa era redonda, pero Caleb Orr no se anduvo con rodeos. Fue directo e implacable, reflejando la honestidad brutal característica de sus superiores. En el centro del enorme salón del cuarto piso del Hilton-Americas de Houston, Orr y otros siete participantes, representantes de Estados Unidos , Brasil, Colombia, México y Argentina, atraían la atención de una multitud silenciosa.

La escena se asemejaba a una partida de póker, donde cada uno jugaba sus cartas con estrategia, o a un combate de boxeo, con argumentos que se cruzaban como golpes. Orr, Secretario Adjunto para Asuntos Económicos, Energéticos y Empresarios de los Estados Unidos, con su traje azul, camisa blanca y corbata roja, parecía un guerrero defendiendo los intereses de su país.

A sus 31 años, su confianza y firmeza rozaban la pedantería, un joven prodigio que ya había llamado la atención de la revista Time en 2018, incluso antes de terminar sus estudios. Orr es un canal directo para las ideas de Donald Trump, transmitiendo su visión con precisión. El estallido de tensiones en Irán había puesto al mundo en alerta, especialmente al sector energético.

La política exterior de la Casa Blanca y sus posibles consecuencias en la seguridad energética global eran temas centrales. América Latina, aunque distante geográficamente del conflicto, se encontraba en el punto de mira debido a la creciente influencia de Rusia y, sobre todo, China. Orr enfatizó que América Latina no era considerada un 'patio trasero' por la administración Trump, sino un foco prioritario.

La estrategia de seguridad nacional en la región se basa en dos pilares: prevenir la inmigración masiva por motivos de seguridad y excluir a los adversarios de Estados Unidos. La seguridad energética y los proyectos de infraestructura son cruciales para lograr estos objetivos. Orr argumentó que sin infraestructura y minerales, no hay base para el crecimiento, y que el nearshoring depende directamente de la seguridad energética.

El desarrollo de proyectos de infraestructura clave, según el Departamento de Estado, puede fortalecer las democracias en la región, creando un círculo virtuoso de crecimiento, desarrollo, instituciones y estabilidad. La propuesta de Orr generó controversia, especialmente entre los representantes brasileños. Criticó la inacción de la administración Biden y señaló la creciente influencia de China en el sector energético latinoamericano.

Destacó la necesidad de mercados financieros más sofisticados en la región, explicando que el financiamiento chino a proyectos de infraestructura responde a la falta de alternativas para las empresas latinoamericanas. Orr aseguró que Estados Unidos competirá directamente con China por la inversión en la región, prometiendo un flujo significativo de capital estadounidense.

Su discurso, una mezcla de pragmatismo y visión geopolítica, delineó una estrategia agresiva para reafirmar la influencia estadounidense en América Latina, vinculando la seguridad energética con la estabilidad política y el desarrollo económico. La intervención de Orr en CERAWeek by S&P Global dejó claro que la competencia por el control de los recursos energéticos en América Latina se ha intensificado, y que Estados Unidos está dispuesto a utilizar todos los medios a su alcance para mantener su posición dominante





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