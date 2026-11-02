Calamar vs Ferroviario: El partido clave para Central Córdoba

Central Córdoba enfrenta a Platense en un duelo vital. El equipo busca reaccionar tras la goleada ante Vélez, mientras el Calamar quiere sumar puntos para mantener sus sueños.

Central Córdoba de Santiago del Estero se dispone a jugar con la calculadora en la mano en un encuentro de alta presión dentro del torneo local. El equipo, conocido cariñosamente como el Calamar, necesita obtener un resultado favorable para mantener vivo su sueño de clasificar a competiciones internacionales o evitar una caída en la tabla de posiciones que ya se intensifica con cada derrota. En el otro lado del campo, el rival, Platense, busca capitalizar la oportunidad de seguir sumando puntos y consolidar su situación en la tabla.

Contexto del Encuentro

El partido comenzó a las 19 y se puede ver por ESPN Premium. Esta transmisión es crucial para que los hinchas sigan de cerca el desarrollo del duelo. El Calamar llega con la necesidad de reaccionar ante una racha negativa que ha afectado la moral del equipo. Por otro lado, Ferroviario, aunque mencionado en el contexto general de la jornada, no es el oponente directo, pero su situación sirve de referencia para entender la competencia.

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Desarrollo del Juego

La formación confirmada por parte de ambos equipos saltó al cancha para iniciar los ejercicios de calentamiento. El ritmo del juego mostró intentos claros de ambos lados. Gonzalo Lencina, del Platense, tuvo un remate errado con la diestra desde el centro del área que se fue alto y por la zurda. La asistencia llegó de Franco Zapiola con un centro al área tras un saque de esquina.

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Acciones Clave y Jugadores

Ignacio Vázquez, del Platense, logró un remate de pelota parada a la escuadra zurda con un cabezazo desde el centro del área, asistido por Guido Mainero. Michael Santos, del Central Córdoba, también tuvo presencia con un remate de pelota parada por bajo a la zurda, asistido por Leonardo Sequeira. A pesar de los esfuerzos, el equipo del Calamar no pudo convertir.

Impacto y Próximos Pasos

La goleada previa ante Vélez Sarsfield termino de noquear al Central Córdoba, dejándolo en una posición delicada. El Calamar sale a la cancha esperando otro resultado para mantener vivo el sueño. El equipo debe mejorar su eficiencia en el último tercio del campo para revertir la tendencia negativa. Los hinchas esperan una reacción contundente en el resto del torneo.