Caen Acciones Energéticas Argentinas tras Apertura del Estrecho de Ormuz y Anuncio de Irán

Las acciones energéticas argentinas, incluyendo YPF y Pampa Energía, sufrieron caídas significativas en Wall Street luego de que Irán declarara la completa apertura del estrecho de Ormuz. Esta noticia impulsó una baja en los precios del petróleo, afectando al sector. A pesar de la corrección táctica, analistas sugieren que el potencial estructural del sector energético argentino, especialmente Vaca Muerta, sigue siendo atractivo para inversores a largo plazo, según BlackRock.

Las acciones de empresas energéticas en Wall Street experimentaron un notable descenso este viernes tras el anuncio de Irán de que el estrecho de Ormuz se encuentra ahora "completamente abierto" para la navegación comercial. Esta declaración provocó una caída significativa en los precios del petróleo , lo que a su vez impactó negativamente en el sector energético.

La dinámica del mercado bursátil estadounidense se reflejó también en el bloque de Acciones de Desarrollos Americanos (ADRs) argentinos vinculados a la energía. Entre las compañías afectadas se encuentran YPF, Pampa Energía, Transportadora de Gas del Sur (TGS), Central Puerto y Edenor. A estas se suma Vista Energy, considerada otro actor clave dentro de este segmento. Todas estas empresas poseen una exposición directa a las fluctuaciones del precio del petróleo y del gas, así como a la cadena de valor del sector energético en su conjunto. Durante la jornada bursátil del viernes, se observó una caída sincronizada en el precio de estas acciones. YPF retrocedió más de un 3%, mientras que Pampa, TGS, Central Puerto y Edenor registraron descensos que oscilaron entre el 2% y casi el 3%. Este movimiento no se debió a factores internos del mercado argentino, sino que replicó la tendencia global observada tras la caída del precio del petróleo. El mercado comenzó a desarmar gradualmente las posiciones en el sector energético que se habían construido en las semanas previas. Durante ese período, el conflicto geopolítico había impulsado un rally especulativo basado en el riesgo de interrupciones en el suministro. Sin embargo, con la reapertura del paso marítimo estratégico y las señales de apertura a negociaciones, este escenario perdió fuerza en el corto plazo, lo que se tradujo en una toma de ganancias y la liquidación de posiciones en el sector. A pesar de este ajuste, se considera que la corrección es más táctica que estructural. Es importante destacar que la energía es un eje fundamental del mercado global, tanto por la fragmentación geopolítica existente como por la necesidad imperativa de asegurar el suministro energético y sostener la transición hacia fuentes de energía más limpias. En este contexto, los activos vinculados a la exportación de commodities, y particularmente aquellos ligados a la formación de Vaca Muerta en Argentina, continúan siendo objeto de interés para los grandes fondos de inversión. Esto sugiere que la corrección actual no necesariamente implica un cambio de tendencia a largo plazo. El informe "Weekly commentary: Back to overweight U.S. stocks" de BlackRock pone de relieve la importancia del sector energético en el panorama global. En consecuencia, países exportadores de commodities, como Argentina, se posicionan dentro del radar de los principales actores del mercado, independientemente de las pausas temporales en los conflictos geopolíticos. El documento señala que el conflicto en Medio Oriente ejerce un impacto principalmente a través del petróleo, con repercusiones directas sobre la inflación, las tasas de interés y las valoraciones de activos. En este escenario, se advierte que un entorno de precios energéticos elevados tiende a mantener las presiones inflacionarias y a limitar la posibilidad de reducciones en las tasas de interés, lo que favorece la prominencia relativa de los activos vinculados a la energía. En este sentido, BlackRock subraya que la fragmentación geopolítica está acelerando un proceso más estructural: la búsqueda de independencia energética y el incremento en la inversión en infraestructuras relacionadas con la energía y los commodities. Este cambio de régimen responde a fuerzas de largo plazo que están reconfigurando la asignación global de capital. Para economías como la argentina, con el desarrollo de Vaca Muerta y un creciente perfil exportador de petróleo y gas, este nuevo equilibrio global representa una oportunidad concreta para integrarse en los flujos de inversión internacionales. El informe es enfático al indicar que, dentro de los mercados emergentes, a los cuales se les otorga una mayor ponderación, existe una preferencia clara por dos bloques: Asia, por su exposición al sector tecnológico y la inteligencia artificial, y América Latina, por su rol como proveedor de energía y materias primas. En este sentido, se remarca que los índices de deuda emergente en moneda dura están sesgados hacia los exportadores de commodities, lo que fortalece la tesis de inversión en economías capaces de capitalizar el ciclo energético global. Adicionalmente, BlackRock resalta que las expectativas de ganancias en los mercados emergentes se mantienen sólidas, incluso en un contexto de tensión geopolítica, lo que respalda un posicionamiento positivo en esta clase de activos. En el caso específico de Argentina, esto refuerza la narrativa de que su atractivo inversor no se limita únicamente al rendimiento o a la compresión de los diferenciales de riesgo (spreads), sino que también reside en su potencial estructural asociado al sector energético. Este sector, cada vez más, es percibido como uno de los vectores centrales para la generación de divisas a mediano plazo. Al respecto, y en consonancia con las perspectivas de BlackRock, Renato Campos, CEO de Greyhound Trading, comentó a El Cronista que un retroceso del petróleo al rango de 60-70 dólares por barril altera el tono del mercado, "aunque no implica un freno estructural para Vaca Muerta". En este sentido, explicó que los proyectos de Vaca Muerta continúan siendo viables, aunque con una menor rentabilidad esperada. Además, señaló que los inversores se vuelven "más selectivos al momento de premiar a las compañías". En este contexto, advirtió que es probable que se observe una compresión en los múltiplos de valoración y una mayor sensibilidad a los resultados financieros de los próximos trimestres





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