Cae El Ruso: el líder de una banda criminal fue capturado en Quilmes tras un descuido en redes sociales

La Policía Federal detuvo en un hotel alojamiento al presunto jefe de una organización dedicada al robo de vehículos de aplicaciones, quien era buscado por un trágico hecho con un muerto ocurrido en 2025.

La Policía Federal Argentina concretó la captura de un peligroso delincuente identificado como V.E.A.S., conocido en el mundo criminal bajo el alias de El Ruso, tras un operativo exhaustivo llevado a cabo en la localidad de Quilmes . El sujeto, señalado como el cabecilla de una organización delictiva dedicada al robo a mano armada de vehículos que operan bajo aplicaciones de transporte, era intensamente buscado desde junio de 2025.

Las autoridades llegaron hasta su paradero gracias a un seguimiento minucioso en redes sociales, donde una publicación realizada por su pareja en un hotel alojamiento de la zona de la avenida Iriarte y Lafayette permitió a los investigadores determinar su ubicación precisa. Al notar la presencia policial, el sospechoso intentó evadir el cerco mediante una fuga a pie, aunque fue interceptado y neutralizado tras una breve persecución de treinta metros por parte de los agentes federales. El historial delictivo que vincula a El Ruso se remonta a un violento episodio ocurrido el 9 de junio de 2025, cuando un grupo de cuatro individuos armados interceptó y robó un rodado marca Fiat Cronos en el barrio de Mataderos. La persecución policial resultante culminó de manera trágica en la intersección de la avenida Eva Perón y Lisandro de la Torre, donde los malvivientes, en su desesperado intento por escapar, colisionaron contra un patrullero, subieron a la acera y se estrellaron violentamente contra un poste y una vivienda. Aquel incidente dejó un saldo fatal con la muerte de M.S.V., de 19 años, uno de los integrantes de la banda que viajaba en el vehículo robado. Tras el choque, los tres cómplices restantes emprendieron una huida a pie, efectuando disparos contra el personal policial para cubrir su retirada, lo que dio inicio a una compleja investigación judicial que incluyó análisis de cámaras de seguridad y técnicas avanzadas de ciberpatrullaje para identificar a los responsables. La causa, que tramita ante el Juzgado Nacional de Menores N° 1, ha logrado desarticular gran parte de la banda criminal con esta detención. Cabe destacar que, meses atrás, en enero, otro de los implicados, un menor de edad, ya había sido capturado mediante una metodología similar, tras ser localizado por la policía debido a una fotografía subida a internet en un centro comercial. Las autoridades confirmaron que El Ruso enfrentará cargos graves por robo calificado y homicidio agravado, sumándose a un prontuario previo que incluía delitos contra la propiedad y causas pendientes por portación ilegal de armas de guerra. El operativo en Quilmes marca un avance significativo para la seguridad pública, demostrando la eficacia de las nuevas estrategias de inteligencia digital en la captura de prófugos que intentan mantener un perfil bajo ocultándose en establecimientos hoteleros mientras eluden la acción de la Justicia





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