Cacho Deicas inicia su carrera solista tras su salida de Los Palmeras

El exvocalista de Los Palmeras, Rubén “Cacho” Deicas, anuncia su carrera solista después de su desvinculación de la banda. Revela detalles de su salida y presenta su nuevo logo, marcando el inicio de una nueva etapa en su trayectoria artística.

Una vez confirmada su desvinculación de Los Palmeras , Rubén “Cacho” Deicas optó por alejarse de la exposición pública, priorizando su salud después del accidente cerebrovascular isquémico ( ACV ) que sufrió meses atrás. Sin embargo, a mediados de julio, el exvocalista del conjunto musical retomó su actividad en los escenarios, uniéndose a Los Iracundos, y ahora sorprendió al oficializar su carrera como solista a través de las redes sociales.

Este anuncio marca un nuevo capítulo en su trayectoria artística, luego de una etapa de recuperación y reflexión. La decisión de Deicas de emprender su camino en solitario ha generado gran expectativa entre sus seguidores, quienes han expresado su entusiasmo y apoyo incondicional a través de las plataformas digitales. La noticia de su incursión como solista ha sido recibida con alegría y esperanza por sus fanáticos, quienes han manifestado su deseo de seguir su carrera y acompañarlo en esta nueva etapa. \Después de permanecer cinco días internado a causa del delicado episodio de salud que experimentó, el intérprete reveló que el acordeonista Marcos Camino le envió una carta documento, buscando forzar su salida de Los Palmeras. Frente a estas declaraciones, la banda emitió un comunicado oficial, respondiendo a las acusaciones. Es importante recordar que, tras el ACV isquémico que afectó al emblemático vocalista de Los Palmeras, el acordeonista acusó a los allegados de Rubén Deicas de impedirle mantener contacto directo con él, una afirmación que fue desmentida públicamente por Luciano, hijo del cantante. Esta situación generó tensiones y especulaciones sobre el futuro de la relación entre los miembros de la banda. Mientras Cacho se encontraba en proceso de recuperación ambulatoria, Los Palmeras decidieron no suspender su agenda, lo que alimentó las sospechas de un distanciamiento en el seno de la agrupación de cumbia, situación que se confirmó cuando Cacho modificó su biografía en Instagram, eliminando cualquier referencia directa al conjunto musical. \Por su parte, Marcos Camino afirmó haber mantenido una conversación cordial con el cantante, sugiriendo la posibilidad de un regreso que finalmente nunca se concretó. Poco después, Rubén Deicas reveló que recibió una carta documento, donde Los Palmeras solicitaban la disolución de su vínculo laboral, argumentando incumplimiento laboral debido a su ausencia en los espectáculos y otras obligaciones, desde el ACV. La agrupación musical ratificó esta decisión a través de un comunicado oficial, lo que provocó malestar entre los seguidores del grupo. Sin embargo, la presencia de Cacho en el espectáculo liderado por la banda uruguaya Los Iracundos en Santa Fe, el viernes 25 de julio, fue celebrada por sus fans. Ahora, a casi dos meses de su participación con Los Iracundos, Deicas utilizó su cuenta oficial de Instagram (@cachodeicasoficial) para oficializar su carrera solista y presentar su nuevo logo, símbolo del inicio de esta nueva etapa artística. “Amigos, les presento el logo que acompañará este nuevo camino que empezará muy pronto y donde espero poder contar con el apoyo de todos ustedes. En breve habrá novedades”, escribió el cantante en el pie de foto, junto a un video donde mostró la imagen que lo representará como solista. El logo, con un fondo azul marino, destaca el nombre “Cacho” y el apellido “Deicas” en letras blancas, incluyendo una palmera verde en homenaje a su trayectoria y un sol naranja. Los fanáticos reaccionaron con entusiasmo, expresando su apoyo y anhelo por el nuevo proyecto de Rubén Deicas





Cacho Deicas Los Palmeras Carrera Solista ACV Música Tropical

