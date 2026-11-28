Las ventas en supermercados de Argentina cayeron un 13,1% entre 2023 y 2026, marcando el nivel más bajo desde 2017 según el IAG. Analizamos el impacto en el empleo y el consumo.

Las ventas en los supermercados de Argentina alcanzaron en septiembre su nivel más bajo registrado desde 2017. Este dato, revelado por el último informe del Instituto Argentina Grande (IAG), confirma que el consumo interno sigue enfrentando serias dificultades para recuperarse tras casi tres años de la gestión de Javier Milei.

Datos oficiales confirman caída del 13,1 por ciento

Los datos elaborados sobre la base de los registros del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) muestran una contracción significativa de la actividad comercial. Entre noviembre de 2023 y septiembre de 2026, las ventas a nivel nacional acumularon una caída del 13,1 por ciento en términos reales y desestacionalizados.

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Este descenso no solo refleja una debilidad estructural, sino que representa el peor momento de la serie histórica para este canal de comercialización de alimentos y productos de primera necesidad en los últimos nueve años. Lejos de mostrar señales de repunte, la actividad continúa en una espiral descendente que ha revertido las pequeñas mejoras observadas durante el segundo trimestre del año.

Cronología de los retrocesos mensuales recientes

La evolución mensual de las ventas demuestra que el sector no logró sostener los períodos de crecimiento registrados desde finales de 2023. Las primeras caídas pronunciadas se produjeron en noviembre y diciembre de 2023, con bajas mensuales del 8,4 por ciento y del 10,3 por ciento, respectivamente.

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Durante los dos años siguientes, la serie alternó meses de crecimiento y contracción sin que los incrementos fueran suficientes para recomponer los niveles previos. En noviembre de 2025, las ventas cayeron un 3,7 por ciento, mientras que en diciembre se registró una leve mejora del 2,6 por ciento.

El primer mes de 2026 comenzó con otro retroceso del 1,6 por ciento. Tras recuperaciones marginales en abril y mayo, con subas del 0,7 y 0,8 por ciento, las ventas disminuyeron un 1,4 por ciento en junio, un 0,7 por ciento en julio y un 0,9 por ciento tanto en agosto como en septiembre, acumulando cuatro meses consecutivos de bajas.

Impacto directo en el empleo y la provincia de Buenos Aires

El deterioro de las ventas tuvo un correlato directo en el mercado laboral del sector. En septiembre, el número de trabajadores en supermercados registró 95.067 personas, lo que representa un 4,5 por ciento menos que un año atrás. Esta caída equivale a la pérdida de aproximadamente 4.500 puestos de trabajo en todo el país.

En la provincia de Buenos Aires, el impacto ha sido particularmente severo y persistente. Un estudio anterior del IAG ya había advertido que las ventas en la provincia durante 2025 fueron un 13 por ciento inferiores a las de 2023, medidas a precios constantes.

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Existe una brecha importante entre el conurbano y el interior. En los 24 partidos del Gran Buenos Aires, las ventas se contrajeron un 15,2 por ciento, mientras que en el resto de la provincia la caída fue del 8,8 por ciento. Esta diferencia de 6,4 puntos porcentuales resalta las dificultades del mercado interno bonaerense.

Factores estructurales y perspectivas futuras

El IAG vincula este desempeño con la estructura productiva bonaerense, ligada a la industria, la construcción y el empleo urbano. Factores como la pérdida del poder adquisitivo salarial, la apertura a importaciones y el derrumbe de la obra pública nacional han incidido fuertemente en el consumo.

La insuficiencia de la demanda ya era identificada como la principal limitación comercial en enero de 2026, con el 53,3 por ciento de las respuestas de empresarios relevados por el Indec. Asimismo, cerca del 80 por ciento de los encuestados no prevé incorporar personal después de la reforma laboral.

Esta situación ocurre en un contexto donde los alimentos aumentan por encima de la inflación general en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), complicando aún más la recuperación del mercado interno y la capacidad de compra de los hogares.