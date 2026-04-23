Caída en Wall Street y Buenos Aires: El conflicto Irán-EEUU impacta en los mercados

Los bonos soberanos y las acciones argentinas sufrieron fuertes bajas este jueves debido a la incertidumbre generada por el conflicto entre Estados Unidos e Irán y el aumento del precio del petróleo. El riesgo país también aumentó significativamente.

Los mercados financieros globales experimentaron una jornada de marcada tensión este jueves, con consecuencias directas y significativas en la plaza local argentina. Los bonos soberanos operaron con bajas pronunciadas, alcanzando descensos de hasta el 0,8% en Wall Street, mientras que el riesgo país experimentó un incremento considerable del 3%, situándose en los 549 puntos básicos.

Esta dinámica negativa se extendió al sector accionario, con fuertes caídas tanto en Wall Street como en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. La principal causa detrás de esta aversión al riesgo global radica en la persistente incertidumbre en torno al conflicto entre Estados Unidos e Irán, una situación que ha exacerbado la volatilidad en los mercados internacionales.

El encarecimiento del petróleo, que superó el umbral del 4% y alcanzó los u$s 106 el barril, actuó como un catalizador adicional para la caída de los mercados. Los títulos soberanos de deuda argentina cerraron la jornada con pérdidas cercanas al 1%. El bono Global 2038 fue el más afectado, registrando una caída del 0,8%, seguido de cerca por el GD46 y el GD41, ambos con descensos del 0,8% y 0,7% respectivamente.

Las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street también sufrieron importantes retrocesos, con pérdidas de hasta el 6%. BBVA lideró las bajas con una caída del 6,1%, seguido por Grupo Supervielle (-5%) y Grupo Financiero Galicia (-4,9%). El impacto negativo se concentró especialmente en los sectores financiero y energético.

En el mercado local, el S&P Merval reflejó la misma tendencia, cayendo un 1,4% hasta los 2.856.850 puntos básicos en pesos y casi un 2% en dólares, alcanzando los 1936 puntos. BBVA también fue el papel más afectado en la plaza local, con una caída del 5,4%, mientras que Banco Macro y Edenor descendieron un 3,9% y 3,7% respectivamente.

La subida del petróleo, que se disparó un 4,2%, generó un clima de incertidumbre generalizada en todas las plazas financieras, y Argentina no fue la excepción. Esta situación se tradujo en una presión a la baja tanto en los bonos como en las acciones. Analistas del mercado atribuyen esta volatilidad a la falta de avances concretos en las negociaciones entre Irán y Estados Unidos.

Leonardo Svirsky, de Becerra Bursátil, señaló que la persistencia de la incertidumbre impacta negativamente en los mercados, y que los inversores esperan con cautela cualquier novedad sobre una posible tregua. Eric Paniagua, CEO de Dragma Venture Capital, describió la jornada como un claro ejemplo de “risk off” a nivel mundial, destacando que la renta variable cayó en todos los mercados del planeta y que el Merval no escapó a esta tendencia.

Paniagua enfatizó que la ronda de negociaciones entre Irán y EEUU se encuentra estancada, lo que ha afectado la percepción global del riesgo. De cara al futuro, el analista advirtió que, si la situación actual persiste, es probable que se observe un retorno de la volatilidad, con el petróleo como principal beneficiario.

La situación actual exige una cuidadosa evaluación de los riesgos y una estrategia de inversión prudente, dada la alta volatilidad y la incertidumbre que caracterizan los mercados financieros en este momento. La escalada del petróleo, en particular, representa un factor de riesgo importante, ya que podría afectar negativamente la economía global y la inflación.

La falta de definiciones en el conflicto geopolítico entre Estados Unidos e Irán continúa siendo el principal motor de la volatilidad, y los inversores esperan con atención cualquier señal que pueda indicar una posible desescalada de la tensión





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