Caída en Wall Street: El temor por el futuro de la IA y el IPO de Anthropic

La volatilidad en Wall Street pone en riesgo el IPO de Anthropic. Revolut reduce costos con IA china mientras el mercado duda del modelo de negocio tecnológico.

La jornada financiera en Wall Street ha registrado una semana de extrema volatilidad marcada por caídas drásticas en el sector tecnológico. El miércoles, tras el triunfo demócrata en las elecciones de medio término, acciones de empresas constructoras de centros de datos para inteligencia artificial sufrieron pérdidas entre 17 y 23 por ciento. Esta tendencia descendente se extendió al jueves, provocando que el índice Nasdaq cayera 5,7 por ciento y entrara oficialmente en zona de corrección.

Temor regulatorio impacta a Nvidia y el sector

Nvidia, fabricante predominante de los chips que impulsan el negocio de la inteligencia artificial, borró durante la mañana toda la acumulación positiva del año. El nerviosismo del mercado responde al temor de que el nuevo Congreso limite la expansión de centros de datos debido al rechazo local en varios estados. Bill Ackman, multimillonario del sector, calificó el mercado como "roto" y comparó su funcionamiento con un casino impulsado por endeudamiento excesivo.

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El riesgo del IPO de Anthropic en el Nasdaq

La incertidumbre actual afecta directamente la salida a bolsa de Anthropic, empresa creadora del modelo Claude. La compañía presentó su prospecto el 26 de octubre y planea debutar en el Nasdaq durante la última semana de noviembre. Se estima una valuación entre 1,5 y 2 billones de dólares, superando los 1,77 billones de SpaceX de junio. Esta operación podría convertirse en la mayor oferta pública inicial de la historia financiera.

El éxito de la oferta generaría fortunas significativas para sus internos. Anthropic cuenta con 5300 empleados y se espera que más de 4000 nuevos millonarios surjan de sus acciones salariales. Los siete fundadores poseen cerca del 1,4 por ciento de la compañía, una porción valorada en más de 20.000 millones de dólares. Sin embargo, el resultado final depende de validar el modelo de negocio de las tecnológicas de inteligencia artificial.

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Revolut adopta modelos abiertos chinos para reducir costos

Las grandes multinacionales están cuestionando el retorno de inversión de los modelos propietarios estadounidenses. Revolut, neobanco europeo con más de 80 millones de clientes, redujo su factura de inteligencia artificial a la décima parte. David Abitbol, responsable de infraestructura, informó que cambiaron por defecto a GLM, un modelo abierto de la china Z.ai, ejecutándolo en su propia infraestructura en Estados Unidos.

Este cambio estratégico transformó la productividad operativa en Revolut. Sin límites estrictos de tokens, el tiempo de programación disminuyó 60 por ciento y el ciclo completo de tareas cayó 70 por ciento. Abitbol señaló que los modelos abiertos resolvieron la búsqueda interna en correos y documentación, eliminando el cuello de botella operativo que limitaba a los ingenieros.

Tendencia global hacia alternativas de bajo costo

La estrategia de Revolut se alinea con movimientos previos de otras gigantes tecnológicas. Brian Armstrong, CEO de Coinbase, indicó en junio que migró a modelos chinos abiertos como GLM y Kimi, logrando reducir el gasto en inteligencia artificial casi a la mitad. Airbnb ha seguido una dirección similar. La duda persistente es si este cambio de rumbo afectará la sostenibilidad de las grandes inversiones en inteligencia artificial generativa.