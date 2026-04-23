Caída en las Jubilaciones: El Impacto de la Finalización del Plan de Regularización de Aportes

Disminución significativa en el número de nuevas jubilaciones tras el fin del plan de regularización de aportes de la ley 27.705, evidenciando la dependencia de estos planes y la problemática de la informalidad laboral en Argentina.

La cantidad de nuevas jubilaciones en el primer trimestre de este año ha disminuido significativamente en comparación con los períodos anteriores, especialmente tras la finalización del plan de regularización de aportes establecido por la ley 27.705.

En los primeros tres meses de 2024, se registraron 115.757 nuevas jubilaciones, con un 76,2% de los beneficiarios recurriendo a algún tipo de regularización de aportes. Esta cifra contrasta fuertemente con los 52.192 nuevos jubilados del primer trimestre de 2026, donde solo el 44% utilizó planes de moratoria o regularización. La reducción es del 43% respecto al mismo período de 2025 y del 55% en comparación con enero-marzo de 2024, según datos de la Subsecretaría de Seguridad Social.

El plan de la ley 27.705, que permitía la compra de aportes no realizados a través de descuentos en los haberes mensuales, estuvo vigente desde mediados de 2023 hasta finales de 2025. Su finalización, decidida por el gobierno actual, ha impactado directamente en el acceso a la jubilación para aquellos que no cumplen con los requisitos de edad y cantidad de aportes (60 años para mujeres, 65 para hombres y un mínimo de 30 años de aportes).

La dependencia de planes de regularización ha sido una constante en las últimas dos décadas, reflejo de la alta informalidad laboral en Argentina y la creciente proporción de trabajadores con aportes de baja cuantía. Si bien la ley 27.705 finalizó, existen otras opciones disponibles, como la moratoria establecida por la ley 24.476 (válida para períodos anteriores a octubre de 1993) y un plan de compra de aportes para aquellos que están a menos de 10 años de la edad de jubilación.

El análisis de los datos revela una tendencia clara: a medida que el plan de la ley 27.705 perdía vigencia, la proporción de nuevos jubilados que dependían de regularizaciones disminuía gradualmente. En 2023, el 81% de las altas correspondían a personas que habían adherido a algún plan, mientras que en 2025 este porcentaje se redujo al 53,5%.

La compra de aportes, a través de la “unidad de cancelación de aportes previsionales”, es una alternativa para quienes se encuentran cerca de la edad de jubilación, permitiéndoles adquirir meses de aportes a un costo actualizado por inflación. Actualmente, cada mes de aportes cuesta $37.146, con un aumento previsto para mayo a $38.402. Es importante destacar que quienes recurren a esta opción no se consideran jubilados con moratoria, según las fuentes consultadas.

La situación actual subraya la necesidad de abordar las causas estructurales de la informalidad laboral y promover un sistema previsional más inclusivo y sostenible





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