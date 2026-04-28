Caída del Consumo Masivo en Argentina: El E-commerce se Consolida como Contrapunto

El consumo masivo en Argentina experimentó una fuerte caída en marzo, marcando la mayor contracción desde enero de 2023. Sin embargo, el comercio electrónico continúa en alza, mostrando un crecimiento significativo y consolidándose como una alternativa para los consumidores.

El consumo masivo en Argentina continúa mostrando signos de debilidad, registrando una caída interanual del 5,1% en marzo, la más pronunciada desde enero de 2023.

Este descenso se produce después de un período de diez meses consecutivos de crecimiento el año pasado, y acumula una baja del 3,1% en lo que va del año, situando el consumo actual en un 89% del nivel de enero de 2023. La situación se agrava con un aumento de precios promedio del 20,4% y una inflación acumulada del 9,4% en el mismo período, lo que erosiona el poder adquisitivo de los consumidores.

Los supermercados son los más afectados, con una contracción del 7% interanual, aunque mostraron una leve recuperación del 10,2% en marzo respecto a febrero, acumulando una baja del 5,4% en el año. Los autoservicios también experimentaron una caída del 5,1% interanual y del 4,4% en lo que va del año, a pesar de un aumento del 8,8% en marzo respecto a febrero.

Los mayoristas, por su parte, cayeron un 8,8% interanual, acumulando una baja del 4,5% en el año, aunque registraron un alza del 13,8% en marzo respecto a febrero, impulsada por la búsqueda de precios más bajos por parte de los consumidores. Los kioscos también sufrieron una contracción del 4,55% interanual en marzo, acumulando una baja del 1,3% en lo que va del año.

En contraste, las farmacias mostraron una suba interanual del 0,9% y un aumento del 13,3% en marzo respecto a febrero, aunque aún acumulan una caída del 1,3% en el año. En medio de este panorama general de contracción del consumo masivo, el comercio electrónico emerge como un claro contrapunto. Las ventas online se dispararon en marzo un 34,3% interanual, manteniendo una tendencia al alza y ganando terreno dentro de las estrategias de las empresas.

La Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) reveló que más de la mitad de las empresas canalizan más del 10% de sus ventas a través de canales online, y el e-commerce experimentó un aumento del 16% respecto a febrero, acumulando un crecimiento del 31,3% en lo que va del año. Esta dinámica refleja un cambio en los hábitos de compra de los consumidores, que buscan cada vez más la comodidad y la variedad que ofrece el comercio electrónico, incluso en un contexto de crisis económica.

La competencia en el sector online se intensifica, mientras que la competencia en los locales físicos se contrae, lo que subraya la importancia de la adaptación de las empresas a las nuevas tendencias del mercado. Este crecimiento del e-commerce no solo se limita a las grandes plataformas, sino que también se observa en las plataformas de venta de los retailers tradicionales, que están invirtiendo en mejorar su presencia online para captar a un público cada vez más digitalizado.

El análisis por categorías de productos revela una situación heterogénea. Siete de las ocho categorías relevadas por Scentia registraron caídas interanuales en marzo. Los productos de limpieza fueron los más afectados, con una baja del 12%, seguidos por los bienes perecederos (-9,7%) y los productos de desayuno y merienda (-8,2%). También se observaron caídas en higiene y cosmética (-5%), consumos impulsivos (-4,3%), alimentos (-4%) y bebidas sin alcohol (-1,4%).

La única excepción fue el segmento de bebidas con alcohol, que registró una suba del 2,6%. Sin embargo, en el acumulado del año, se recuperaron los consumos impulsivos (2,5%) y los alimentos (0,8%), mientras que las seis categorías restantes se mantuvieron a la baja.

Según Nielsen, se consolida un cambio en las preferencias de los consumidores, que se están trasladando desde los grandes canales de venta hacia los minoristas de cercanía, como autoservicios y almacenes, que se adaptan mejor a un consumidor que compra con mayor frecuencia y administra cuidadosamente su presupuesto. Esta tendencia sugiere que los consumidores están priorizando la conveniencia y la accesibilidad en sus compras, buscando opciones más cercanas a sus hogares y que les permitan controlar mejor sus gastos.

La búsqueda de precios más bajos también es un factor clave en esta dinámica, impulsando a los consumidores a explorar diferentes canales de venta y a comparar precios antes de tomar una decisión de compra





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