Caída del 7 % en ventas de autos usados en mayo y su impacto en los precios

El sector de vehículos de segunda mano en Argentina registró una disminución del 6,96 % en mayo respecto al año anterior y un descenso del 5,04 % en los primeros cinco meses del año, lo que plantea dudas sobre la sobrevaloración de los precios y abre oportunidades para compradores cautelosos.

El mercado argentino de vehículos de segunda mano mostró en mayo una disminución significativa en la cantidad de unidades transferidas, lo que reaviva el debate sobre si los precios de los autos usados están sobrevalorados.

Según los datos publicados por la Cámara del Comercio Automotor, en el mes se comercializaron 144.050 unidades, lo que representa una caída del 6,96 % respecto al mismo mes del año anterior, cuando se vendieron 154.830 vehículos. A nivel acumulado, el año lleva 736.000 operaciones, cifra que, aunque sigue superando la marca de los 700 000, ya muestra una ligera contracción del 5,04 % frente a los 775.213 intercambios realizados en el mismo periodo de 2023.

Este descenso se inserta en una tendencia de volatilidad que ha caracterizado al sector desde el inicio del año, con meses de ligeras subidas seguidos de retrocesos más marcados. Los analistas del sector coinciden en que la caída de mayo no es un fenómeno aislado, sino el reflejo de varios factores estructurales que afectan tanto a la oferta como a la demanda.

Por un lado, la cantidad de vehículos disponibles en los comercios y en manos de particulares se ha reducido, ya que muchos propietarios prefieren mantener sus autos mientras la incertidumbre económica persiste. Por otro, el nivel de las tasas de financiación bancarias para la compra de usados se ha mantenido alto, lo que desalienta a los compradores potenciales que buscan financiar el precio total del vehículo.

En este contexto, los vendedores que deseen cerrar una operación competitiva deben estar dispuestos a ajustar sus precios a la realidad del mercado, siguiendo las recomendaciones de profesionales que utilizan el Índice de Precios de Vehículos Usados, elaborado a partir de los valores reales de las transacciones realizadas por los concesionarios. Ante este escenario, la Cámara del Comercio Automotor sugiere que el momento actual puede constituir una oportunidad para los compradores que busquen una buena relación calidad‑precio, siempre y cuando se aseguren de cotizar correctamente el vehículo mediante fuentes oficiales y de evitar sobrepagos excesivos.

Según sus especialistas, no se prevé una nueva caída sustancial de los precios de los autos 0 km, a menos que se produzcan cambios impositivos importantes que alteren la estructura de costos del sector. En resumen, mientras la oferta se mantenga ajustada y las condiciones de crédito no mejoren, el mercado de los usados continuará mostrando altibajos, obligando a vendedores y compradores a replantear sus expectativas y a buscar un equilibrio que beneficie a ambas partes





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