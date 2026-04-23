Caída del 25% en la Construcción: Análisis de Gustavo Weiss sobre la Crisis del Sector

El presidente de CAMARCO, Gustavo Weiss, explica las razones detrás de la fuerte caída en la actividad de la construcción en Argentina, la pérdida de empleos y la falta de perspectivas de recuperación a corto plazo. Analiza el impacto de la política de ajuste fiscal, la escasez de créditos hipotecarios y la falta de un mercado de capitales desarrollado.

El sector de la construcción en Argentina atraviesa un momento crítico, con una caída del 25% en la actividad entre mediados de 2023 y mediados de 2024, lo que se tradujo en la pérdida de 120.000 empleos.

Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), explica que esta situación se debe principalmente a la drástica reducción de la inversión en obra pública nacional, impulsada por una política de ajuste fiscal que prioriza el control del gasto. La falta de fondos disponibles para la inversión pública, sumada a la limitada disponibilidad de créditos hipotecarios para la clase media, ha frenado el desarrollo del sector.

Weiss destaca que, a diferencia de otros países, en Argentina no existe un mercado de capitales desarrollado que permita a los bancos obtener fondeo a largo plazo para otorgar créditos hipotecarios, lo que restringe significativamente el acceso a la vivienda propia. La situación se agrava aún más por la paradoja de que, si bien el costo de la construcción en dólares se ha duplicado debido a la modificación de la política cambiaria, el volumen de metros construidos se ha mantenido constante, ya que la falta de poder adquisitivo de la población impide la compra de propiedades.

Weiss describe una historia de la construcción en Argentina marcada por la dificultad de acceso a la vivienda para la clase media, que podría acceder a su propia vivienda si contara con plazos de financiamiento a largo plazo similares a los de otros países. El sector inmobiliario, por su parte, se mueve principalmente en efectivo, lo que limita aún más las oportunidades para la clase media.

La falta de inversión y la escasez de créditos hipotecarios no solo afectan al sector de la construcción, sino que también tienen un impacto negativo en la economía en general, ya que la construcción es considerada un termómetro del crecimiento económico y la generación de empleo. La situación actual plantea desafíos importantes para el futuro del sector y requiere de políticas públicas que fomenten la inversión, el acceso al crédito y el desarrollo de un mercado de capitales que permita financiar la construcción a largo plazo.

La recuperación del sector de la construcción es fundamental para impulsar el crecimiento económico y mejorar la calidad de vida de los argentinos. La falta de una estrategia clara y consistente en materia de vivienda y desarrollo urbano dificulta la superación de esta crisis y perpetúa la desigualdad en el acceso a la vivienda propia.

Es necesario un cambio de paradigma que priorice la inversión en infraestructura, la promoción de la vivienda social y la creación de un entorno favorable para la inversión privada en el sector de la construcción. La situación actual exige un diálogo constructivo entre el gobierno, el sector privado y la sociedad civil para encontrar soluciones que permitan reactivar el sector de la construcción y generar empleo de calidad.

La construcción es un motor clave para el desarrollo económico y social del país, y su recuperación es esencial para construir un futuro más próspero y equitativo para todos los argentinos. La falta de políticas públicas adecuadas y la incertidumbre económica dificultan la planificación a largo plazo y desalientan la inversión en el sector. Es necesario generar confianza y estabilidad para atraer inversiones y reactivar la actividad constructora.

La recuperación del sector de la construcción requiere de un esfuerzo conjunto de todos los actores involucrados, con el objetivo de construir un país más justo y desarrollado





perfilcom / 🏆 10. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Construcción Economía Argentina Créditos Hipotecarios Inversión Pública Empleo

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Gustavo Damián González: “El PRO, perdiendo la Capital Federal, firma su partida de defunción”Gustavo Damián González sobre política nacional

Read more »

América Móvil, la empresa insignia de Carlos Slim, aumenta en 25% su utilidad netaEn el primer trimestre de 2026, la operadora sumó 3.1 millones de usuarios nuevos en todos sus mercados.

Read more »

Gustavo Petro vaticinó que Axel Kicillof será presidente de la Argentina: “Tomará su rumbo progresista”El mandatario colombiano consideró que el gobernador de la provincia de Buenos Aires ganará las próximas elecciones presidenciales; días atrás mantuvieron una reunión en España

Read more »

Impactante Protesta en Vivo: Gustavo Méndez Silencia su Voz Contra Wanda NaraGustavo Méndez realizó un gesto de protesta cubriéndose la boca con cinta adhesiva en el programa de Moria Casán, en medio de su conflicto legal con Wanda Nara. El panelista denunció una medida cautelar que le impide referirse a temas relacionados con la empresaria y lanzó acusaciones sobre posibles presiones económicas.

Read more »

Gustavo Sambucetti sobre el comercio electrónico: “El segundo semestre de 2025 hubo menos crecimiento”Gustavo Sambucetti sobre el comercio electrónico

Read more »

Chloe Bello revela detalles íntimos de su romance con Gustavo CeratiLa exmodelo Chloe Bello compartió recuerdos de su relación con Gustavo Cerati, incluyendo planes de boda en Marruecos y el profundo dolor tras la pérdida del artista. Reveló que aún conserva objetos personales como cartas y el vestido de novia.

Read more »