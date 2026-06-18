Caída de la natalidad en Argentina: cobertura universal en jardín de infantes posible, pero persisten desafíos

Un estudio de Argentinos por la Educación estima que, debido al descenso de nacimientos, el sistema educativo podría tener vacantes para todos los niños de 3 a 5 años a partir de 2025 sin nuevas construcciones. Sin embargo, advierten que la disponibilidad no garantiza la asistencia y que es clave no desinvertir para aprovechar el bono demográfico.

La caída de la natalidad en Argentina es una realidad que, lejos de ser completamente negativa, abre una ventana de oportunidad para el sistema educativo.

Según un informe reciente de Argentinos por la Educación, el país podría alcanzar una cobertura cercana al 100% en el nivel inicial a partir del próximo año sin necesidad de construir nuevas aulas, simplemente reorganizando los recursos existentes. Este hallazgo se basa en la drástica reducción de la población infantil: entre 2016 y 2025, la cantidad de niños de 3 a 5 años cayó un 31%, pasando de 2,25 millones a 1,56 millones.

Las proyecciones del Indec indican que esta tendencia continuará, con una disminución adicional del 16% para 2030, hasta llegar a unos 1,31 millones de niños en edad preescolar. Sin embargo, los especialistas advierten que la existencia de vacantes no garantiza automáticamente un aumento en la escolarización.

El informe, elaborado por Sebastián Kiguel de la Universidad de Illinois junto con María Sol Alzú y Martín Nistal, señala que en 18 de las 24 provincias la infraestructura actual sería suficiente para ofrecer lugar a todos los niños de 3 a 5 años. Pero la distribución territorial de la oferta puede no coincidir con la ubicación de la población objetivo, y persiste el desafío de convocar a los niños al sistema y mejorar la calidad educativa.

Actualmente, la sala de 5 años está casi universalizada con un 99% de tasa neta de escolarización, mientras que la sala de 4 alcanza el 87%. Esto deja un margen de mejora significativo, especialmente en las provincias más rezagadas. El descenso de la natalidad también trae consigo el llamado bono demográfico: temporalmente habrá más personas en edad activa en relación con los dependientes, lo que podría mejorar los indicadores macroeconómicos sin grandes inversiones. Pero este bono es efímero.

Si no se invierte en la calidad de la educación inicial, en unos años esos niños, que serán menos, deberán sostener a una población envejecida. Los expertos insisten en que no se debe desinvertir en el nivel inicial, sino aprovechar la coyuntura para fortalecer las competencias de los niños, reducir desigualdades tempranas y garantizar un desarrollo futuro sólido. La educación temprana de calidad tiene impactos duraderos y es una de las inversiones con mejor retorno, según Kiguel.

Por lo tanto, aunque la cobertura sea alcanzable, el verdadero desafío reside en la calidad y la equidad del servicio educativo





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