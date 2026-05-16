Caída de la imagen presidencial de Javier Milei en Santa Fe

Una encuesta de Doxa muestra un aumento en la desaprobación de Javier Milei en Santa Fe y un clima económico negativo, aunque el presidente mantiene el liderazgo en intención de voto.

El panorama político en la provincia de Santa Fe ha experimentado un giro significativo, reflejando un desgaste notable en la figura del presidente Javier Milei .

De acuerdo con los datos más recientes proporcionados por la consultora Doxa Data Consultores, en un relevamiento llevado a cabo entre el 21 y el 28 de abril, la imagen presidencial ha sufrido un deterioro considerable. En términos cuantitativos, el mandatario nacional acumula ahora un porcentaje de desaprobación del 55,5%, mientras que su nivel de aprobación se sitúa en el 42,9%.

Este fenómeno no es un hecho aislado, sino que se inserta en un contexto de creciente malestar social derivado de las medidas económicas implementadas por el gobierno central y la percepción de un ajuste severo en la economía doméstica. El humor económico de los santafesinos se muestra particularmente castigado.

La encuesta revela que un 59,6% de los consultados califica la situación financiera del país como mala o muy mala, evidenciando que el impacto de la inflación y la recesión está llegando con fuerza a los hogares de la región. En contraste, solo un 36,3% de la población evalúa la economía de manera positiva.

Esta percepción se traslada directamente a la gestión gubernamental, donde el 52,9% de los encuestados considera que la administración nacional se encamina en una dirección incorrecta, mientras que apenas el 36,9% sostiene que el rumbo trazado por el presidente es el adecuado. La mirada hacia el futuro es igualmente desalentadora, ya que el 38,4% de los ciudadanos cree que la situación económica empeorará en los próximos seis meses, frente a un optimismo reducido al 23,3%.

A pesar de estas cifras alarmantes, los analistas de Doxa sugieren que no se trata necesariamente de un derrumbe total del proyecto libertario, sino más bien de una caída gradual. Según fuentes de la consultora, Milei mantiene cierta solidez política debido a que la sociedad aún no percibe una alternativa atractiva o un liderazgo opositor capaz de ofrecer una propuesta superadora en el corto plazo.

Esto se refleja en que, si las elecciones presidenciales se realizaran en el día de hoy, Milei seguiría liderando la intención de voto en Santa Fe con un 31,6%, superando a Axel Kicillof, quien se ubica en segundo lugar con un 22,4%. Asimismo, La Libertad Avanza se consolida como el espacio político con mayor identificación partidaria en la provincia, alcanzando un 23%.

Sin embargo, existen señales de alerta que no pueden ignorarse de cara al mediano plazo. La encuesta indica que el 50,7% de los santafesinos desearía un cambio de signo político para el año 2027, lo que demuestra que la satisfacción actual es frágil y depende en gran medida de la resignación más que del convencimiento absoluto. Solo el 36,3% de los encuestados optaría por la continuidad de Milei o de algún dirigente estrechamente vinculado a su círculo político.

Esta tendencia sugiere que el apoyo actual podría evaporarse si no se producen mejoras tangibles en la calidad de vida de la población y en la capacidad de consumo de las familias. En el ámbito local, el gobernador Maximiliano Pullaro también ha experimentado una baja en su imagen, aunque todavía mantiene un saldo positivo. Su nivel de aprobación descendió al 48,8%, quedando casi empatado con su desaprobación, que se sitúa en el 47,4%.

La situación es más crítica en la ciudad de Rosario, donde Pullaro enfrenta un rechazo del 52,6% frente a un 43% de aprobación. En esa misma ciudad, la desaprobación hacia el presidente Milei es aún más aguda, alcanzando el 57,2%. Doxa concluye que el escenario permanece abierto y que la estabilidad macroeconómica actual actúa como una especie de contención política.

No obstante, advierten que el verdadero clímax electoral aún no ha comenzado y que los acontecimientos del segundo semestre del año serán determinantes para definir si la caída de la imagen presidencial se estabiliza o se profundiza





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