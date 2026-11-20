La caída de las acciones de inteligencia artificial en Wall Street arrastra al riesgo país y bonos argentinos en un viernes negro de pérdidas globales.

Los mercados financieros globales experimentaron una jornada crítica marcada por una fuerte presión bajista que impactó directamente en la economía argentina. La sangría en las bolsas de valores comenzó con los retrocesos más pronunciados en los mercados asiáticos, específicamente en Japón y Corea del Sur, antes de extenderse a Europa y finalmente afectar a Wall Street. Este escenario de tensión financiera se vio exacerbado por la caída de las acciones vinculadas a la inteligencia artificial, un sector que había sido uno de los principales motores del crecimiento bursátil reciente.

El impacto de la inteligencia artificial en Wall Street

El índice que agrupa las acciones de mercados desarrollados y emergentes relacionadas con la inteligencia artificial registró una caída del 0,7 por ciento. Este movimiento encadenó su séptima rueda consecutiva en baja, estableciendo la racha negativa más extensa desde septiembre de 2023. A pesar de este clima generalizado, hubo un momento de esperanza cuando Anthropic, la empresa creadora del chatbot Claude, realizó un debut bursátil positivo. Sus acciones subieron un 17 por ciento en su primera jornada de operaciones, aunque esta ganancia no fue suficiente para revertir la tendencia del mercado.

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Mientras tanto, los contratos del Nasdaq 100 perdieron un 1,2 por ciento durante las primeras operaciones. Los fabricantes de semiconductores, un pilar fundamental para el ecosistema tecnológico, se preparaban para extender una caída acumulada que ya alcanza el 35 por ciento desde el máximo registrado en junio. Esta debilidad en el sector tecnológico tuvo efectos dominó, presionando a la baja a los bonos y acciones argentinas que cotizan en las bolsas internacionales.

Reacción del riesgo país y bonos argentinos

El clima financiero global operó con una tensión enorme, arrastrando a las activos de deuda y equity argentinos. Los bonos argentinos en dólares experimentaron nuevas caídas, mientras que el indicador clave del riesgo país anticipó otro salto alcista, reflejando el mayor costo de acceso al capital para los emisores locales. Las acciones de compañías argentinas que operan en los Estados Unidos fueron especialmente castigadas, sincronizando su desempeño con la nerviosidad de los inversores institucionales que retiran liquidez de los mercados emergentes.

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Esta dinámica negativa no distingue entre factores locales y globales, ya que ambos elementos exacerbaron la volatilidad en las últimas semanas. Los inversores, buscando refugio ante la incertidumbre, migraron sus capitales hacia activos considerados más seguros. Esta búsqueda de protección impulsó la subida de los títulos del Tesoro estadounidense a lo largo de toda la curva de vencimientos. En Europa, los bonos alemanes también encabezaron las ganancias, consolidando su estatus como destino preferido para la inversión segura en medio de la turbulencia económica.

Desplazamiento hacia commodities y oro

El movimiento de capitales también se trasladó drásticamente a los mercados de materias primas. Entre los commodities, el oro profundizó su retroceso, cayendo por debajo de los US$3.600 por onza. Este comportamiento contradictorio con el típico refugio seguro del metal precioso indica una liquidez extrema en el sistema financiero. Por otro lado, el petróleo Brent se acercó a los US$90 por barril, mostrando una estabilidad relativa comparada con la volatilidad bursátil, aunque también sujeto a la demanda global decreciente.

Este contexto de tensión financiera tiene implicaciones directas para la región. La CAF anunció la administración de más fondos para la Argentina, pero puso la mira en el sector privado, declarando la necesidad de balancear la inversión pública con la privada. Paralelamente, en Brasil, el dólar subió un 19 por ciento debido al crecimiento de la demanda de viajes para el verano, advirtiendo sobre un impacto comercial significativo en la vecina economía. Estos movimientos regionales ilustran la propagación de la crisis de confianza financiera que caracteriza a la jornada.