Caída de acciones energéticas en Argentina tras elecciones en EE.UU. y caída del petróleo

Las empresas de Vaca Muerta sufrieron fuertes pérdidas en Wall Street y la Bolsa porteña. La caída del crudo y la incertidumbre política local afectan las valuaciones hasta las elecciones de 2027.

Las acciones de las principales empresas energéticas argentinas registraron caídas superiores al 8 por ciento en la sesión de ayer, impulsadas por la contundente victoria demócrata en las elecciones de medio término en Estados Unidos y el retroceso del precio del barril de petróleo por debajo de los u$s 100. Este escenario generó un impacto inmediato en los ADR de las compañías que lideran la producción en Vaca Muerta, como Vista, YPF y Pampa Energía, las cuales sufrieron las mayores perdidas en la plaza neoyorquina.

Reacción inmediata del mercado de capitales

En Nueva York, los papeles argentinos reaccionaron de manera agresiva ante la news. Vista encabezó las bajadas con una pérdida del 8,4%, seguida por YPF, que retrocedió un 7,4%, mientras que Pampa Energía disminuyó un 5,3%. En la bolsa local, el escenario fue comparable, con YPF descendiendo un 6,7% y la empresa de Marcelo Mindlin bajando un 5,1%. El Merval fue arrastrado por estos valores y perdió un 2,6% en dólares, así como un 2,4% en pesos.

Also read YPF cambió de escala: el dato que muestra cuánto pesa Vaca Muerta en su negocio

Geopolítica y el precio del crudo internacional

La presión sobre los activos se intensificó debido a las declaraciones de Chuck Schumer, líder demócrata en el Senado de Estados Unidos, quien afirmó que la guerra con Irán debe terminar. Estas palabras tuvieron un efecto inmediato en el precio del crudo, ya que el barril Brent retrocedió un 8% y operó en u$s 95, mientras que el WTI cayó un 7,8% y cerró en u$s 88. La expectativa de una disminución de la tensión en Medio Oriente y la normalización del flujo de petróleo contribuyeron a la baja.

Advertisement

Riesgos políticos y horizonte electoral 2027

Más allá de la coyuntura internacional, los analistas señalan que el riesgo principal sigue siendo local y está vinculado a las elecciones presidenciales de 2027, las cuales ya comienzan a reflejarse en las valuaciones. Desde Adcap Grupo Financiero advirtieron que un deterioro adicional del apetito global por el riesgo podría profundizar el movimiento bajista. Argentina continúa sufriendo por el estancamiento del nivel de actividad y el temor a un cambio de ciclo político.

Posicionamiento de las casas de bolsa argentinas

A pesar de la volatilidad, el sector energético se mantiene como un activo atractivo. Sergio González, jefe de inversiones de Cohen Aliados Financieros, destacó que se espera que baje la tensión en Medio Oriente. Por su parte, Tomás Ambrosetti de Guardian Capital afirmó que la tesis central sigue siendo el crecimiento vinculado a Vaca Muerta. Vea YPF, Vista y Pampa Energía como papeles clave en esta evolución, a pesar de la tendencia lateral del Merval hasta 2027.