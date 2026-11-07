C5N arrasa con 12 nominaciones a los Premios Martín Fierro Cable 2026

La señal C5N lidera las anticipaciones de los Martín Fierro Cable 2026 con 12 premios en juego. Argenzuela y Minuto Uno brillan en las categorías principales.

La señal de televisión C5N ha confirmado una presencia dominante en la próxima entrega de los Premios Martín Fierro Cable 2026. La emisora ha sido reconocida con un total de 12 nominaciones, consolidándose como una de las favoritas principales para llevarse los galardones más prestigiosos de la televisión por cable en Argentina. Este reconocimiento abarca un amplio espectro de producciones, incluyendo programas de horario estelar, categorías de producción general y distinciones por labores periodísticas individuales.

Liderazgo en Actualidad y Análisis Político

La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), el organismo encargado de organizar y entregar los premios, ha destacado la fuerte presencia de C5N en los rubros más competitivos del ciclo. La señal acumuló nominaciones en las ternas de mayor peso para la televisión periodística, específicamente en las categorías de actualidad, análisis político y la elaboración de informes de salud. Además, el canal ha sido reconocido por la calidad de sus movileros y por su producción integral, demostrando un alto nivel técnico y editorial en cada uno de sus segmentos diarios.

Also read Alpha TV relanza la ex señal de Bravo con noticias, archivo histórico y recitales

Estrellas Medios: Argenzuela y Minuto Uno

En una de las categorías centrales de la noche, dos de los programas bandera de la cadena compiten por el triunfo. Argenzuela, conducido por Jorge Rial, y Minuto Uno, presentado por Gustavo Gato Sylvestre, se enfrentan directamente en la carrera por los premios. Estas emisiones son consideradas algunas de las más influyentes en el panorama mediario argentino, atrayendo audiencias masivas y generando debates de actualidad constante en las redes sociales y los medios impresos.

Advertisement

Impacto Mediático y Cobertura Especial

La versatilidad periodística de la cadena también ha sido recompensada con nominaciones que destacan el trabajo de figuras como Pamela Francescato. Su reporte, en el que mostró por C5N el interior del avión en el que el papa León XIV viaja a la Argentina, es un ejemplo de la cobertura exclusiva y de primer nivel que la señal ofrece. Este tipo de contenidos, que combinan la inmediatez con el acceso privilegiado, son fundamentales para mantener la relevancia de la cadena en un mercado altamente saturado de información.

Reconocimientos y Contexto de la Industria

El contexto de esta edición de los premios se ve enriquecido por la trayectoria de la industria en la región. Anteriormente, el luto en la televisión marcó la muerte de Sergio Ramírez, uno de los ganadores históricos del primer Martín Fierro de Oro, lo que subraya la importancia histórica de estos galardones para los profesionales del sector. La presencia masiva de C5N en las 12 categorías nominadas refleja no solo el éxito comercial de sus programas, sino también el reconocimiento crítico hacia la calidad del periodismo que produce la señal durante el último año.