Córdoba vuelve al calendario del Rally Mundial: Detalles de la alianza con WRC Promoter GmbH

WRC Promoter GmbH anuncia el retorno de Córdoba al calendario mundial tras su presentación como evento candidato, reafirmando la tradición deportiva y la infraestructura provincial para la temporada 2027.

El escenario del automovilismo mundial experimenta un cambio significativo con la confirmación del regreso de Córdoba al calendario del Campeonato Mundial de Rally, una decisión que marca el inicio de una nueva era para la disciplina bajo la gestión de WRC Promoter GmbH. Eric Boullier, el director ejecutivo de esta entidad promotora, ha sido la figura central en la presentación oficial realizada en la Casa de Gobierno, donde se detallaron los objetivos estratégicos para integrar nuevamente a esta provincia argentina en la élite del deporte motor internacional.

El impacto estratégico de WRC Promoter GmbH en la categoría

La presencia de Eric Boullier en Córdoba no es una visita casual, sino parte de una transformación estructural que busca elevar el nivel competitivo y comercial de la división máxima del rally mundial. WRC Promoter GmbH llega con la misión de modernizar la categoría, ajustando las reglamentaciones vigentes para hacerlas más sostenibles económicamente y atractivas para un público global. El objetivo principal es abaratar los costos de construcción y mantenimiento de los vehículos de competición, lo que permitirá que más equipos y estructuras técnicas se sumen al campeonato sin la barrera financiera que caracteriza a los niveles superiores del deporte motor.

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Eric Boullier enfatizó que la nueva era del rally se centra en mantener el ADN inherente a la especialidad, pero innovando en la conexión con los seguidores. Según declaraciones realizadas durante el evento, la promotora busca traer más aficionados y atraer a una nueva audiencia digital, asegurando que el deporte esté en contacto directo con los fanáticos. Esta filosofía de cambio es lo que impulsa la selección de Córdoba como un destino clave, aprovechando su infraestructura existente y su capacidad para generar una atmósfera única alrededor de los eventos deportivos.

El legado histórico y la validación técnica de Córdoba

Córdoba posee una credibilidad histórica innegable en el mundo del rally, lo que facilitó su selección como Candidate Event, una categoría que valida las condiciones de una plaza para recibir al Campeonato Mundial. La provincia lleva organizando pruebas de este tipo desde 1984, con la única excepción del año 1992 cuando la competencia regresó a otra localización, lo que demuestra una trayectoria continua y robusta en la organización de eventos de alto nivel.

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Antes de su consolidación definitiva, el territorio cordobés ya había demostrado su capacidad organizativa mediante eventos históricos como La Vuelta a la América del Sud en 1978, organizada inicialmente para aprovechar la atención internacional del Mundial de Fútbol de ese año, y el Rally Codasur en 1979, que sirvió como prueba de aptitud logística y deportiva. Estos antecedentes, sumados a la topografía perfecta y la conectividad actual de la provincia, convierten a Córdoba en un escenario idóneo para evaluar tanto los estándares deportivos como las medidas de seguridad requeridas por el campeonato.

Estrategias para el futuro y expectativas para 2027

El regreso oficial está programado para el año 2027, una fecha que WRC Promoter GmbH utiliza como horizonte para implementar las mejoras prometidas. Eric Boullier admitió que habrá noticias emocionantes que revelar sobre el rally en 2028, aunque se abstuvo de especificar detalles concretos en esta etapa preliminar. La prioridad inmediata es asegurar que la prueba de 2027 cumpla con todos los protocolos de organización deportiva y seguridad, sirviendo como un termómetro para los preparativos futuros.

Entre las expectativas del nuevo esquema se incluye la posibilidad de incorporar marcas icónicas que refuercen el atractivo histórico del campeonato. Aunque no se ha confirmado oficialmente, la presencia eventual de Lancia, una marca italiana con una ligazón histórica tremenda con este deporte, se contempla como un golpe de efecto potencial que podría revitalizar el interés mediático. La combinación de la historia del rally en Córdoba con la nueva energía comercial y técnica que aporta WRC Promoter GmbH sugiere un capítulo prometedor para el automovilismo argentino y mundial en los próximos años.