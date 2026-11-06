Córdoba lidera cierre de 72 registros de automotores en país por decreto nacional

El Gobierno nacional confirma el cierre de 72 registros de automotores. Córdoba pierde 10 oficinas por Resolución 538/2026 en los próximos 60 días.

El Ministerio de Justicia de la Nación ha formalizado la clausura definitiva de setenta y dos registros seccionales del automotor en todo el territorio argentino mediante la publicación de la Resolución 538/2026 en el Boletín Oficial. Esta medida drástica busca reorganizar integralmente el sistema registral nacional, optimizando recursos y acelerando la digitalización de los trámites vehiculares. La autoridad nacional indicó que este proceso de reestructuración operará en un plazo estricto de sesenta días hábiles desde la publicación de la norma.

La provincia de Córdoba encabeza la lista de jurisdicciones más afectadas por esta nueva política de centralización administrativa. De acuerdo con el informe difundido por el medio Infobae, diez oficinas seccionales situadas en territorio cordobés dejarán de funcionar completamente. Esta cifra representa la mayor concentración de cierres dentro de una única provincia, destacando a Córdoba como el principal foco de la reorganización impulsada por el Gobierno nacional.

Also read Registros del automotor: el Gobierno elimina otras 72 oficinas y reorganiza los trámites

Impacto Directo en Registros de Córdoba

El decreto instruye específicamente a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA) para que proceda con la clausura de estas diez dependencias y la reasignación inmediata de todos los legajos correspondientes. Las oficinas afectadas tienen una competencia exclusiva y especializada en áreas críticas como la maquinaria agrícola, el sector vial, la industria pesada y la gestión de créditos prendarios. Estas oficinas especializadas están distribuidas en varias localidades del interior de la provincia, aunque la resolución no detalla los nombres exactos de las sucursales que desaparecerán.

Estrategia de Digitalización y Eficiencia

Esta operación es parte fundamental del Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor, un proyecto que fue aprobado oficialmente por el Ministerio de Justicia durante el mes de julio de este año. La intención oficial declarada es avanzar hacia una estructura administrativa considerablemente más simplificada, eficiente y moderna. Los responsables del plan argumentan que la eliminación de sedes redundantes permitirá reducir drásticamente los costos operativos generales y mejorar la calidad del servicio público ofrecido a los ciudadanos.

Advertisement

La normativa también habilita a las oficinas que permanezcan abiertas a ampliar sus competencias operativas. Estas sedes restantes podrán inscribir trámites vinculados no solo con automotores y motovehículos estándar, sino también con maquinaria agrícola, vehículos viales e industriales. Además, podrán gestionar prendas sobre bienes muebles que no son tradicionalmente registrables, centralizando así una mayor cantidad de servicios en menos puntos de atención física para agilizar los procesos.

Movimiento de Expedientes y Cronograma

Para garantizar la continuidad del servicio, la resolución establece que ningún trámite en curso se perderá durante el proceso de transición. Los legajos y dominios radicados en las oficinas que cierren sus puertas serán transferidos físicamente o digitalmente a otras oficinas que continuarán operativas. Estas sedes receptoras asumirán la atención completa de esos expedientes pendientes, asegurando que los usuarios no experimenten interrupciones en sus gestiones registrales. El Gobierno sostiene que la concentración de sedes mejorará la prestación sin afectar el acceso a las gestiones.

Además de la profunda afectación en Córdoba, el plan alcanza registros ubicados en Buenos Aires, Capital Federal, Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Corrientes, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán. La medida también ordena completar el cierre operativo de otras cinco dependencias que ya habían sido suprimidas en una disposición administrativa anterior. Esto eleva el total definitivo de registros alcanzados por la reorganización actual a setenta y dos oficinas en todo el país.