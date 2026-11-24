Córdoba experimenta precipitaciones máximas en el sur provincial. Río Cuarto lidera con 94,2 mm en 24 horas, mientras organismos monitorean cuencas clave.

La provincia de Córdoba registró intensas precipitaciones en las últimas horas, concentrando los mayores volúmenes de agua caída en el sector sur. Esta actividad meteorológica ha destacado especialmente en la zona de Río Cuarto y en diversas áreas serranas, generando acumulados significativos que requieren monitoreo constante.

Máximos acumulados en Río Cuarto y el sur

La localidad de Río Cuarto encabezó el ranking de precipitaciones con 94,2 milímetros, convirtiéndose en el punto con mayor volumen de agua caída en el período relevado. Este registro sobresaliente se consolidó durante las últimas 24 horas, marcando un hito climático importante para la región sur de la provincia. La estación meteorológica de esta localidad reportó estos valores, destacándose claramente del resto de las estaciones provinciales. Tales datos reflejan la intensidad con la que cayeron las lluvias en este sector específico.

Also read Instituto superó a Atenas en el clásico cordobés

Distribución geográfica de las tormentas

Aunque los mayores registros se concentraron en el sur, las precipitaciones también alcanzaron otros sectores de la provincia, rompiendo la idea de que solo una región fue afectada. Los datos reflejan que las lluvias no se limitaron a una sola región, sino que alcanzaron tanto al norte provincial como a distintos sectores serranos. Esto demuestra la amplitud del sistema tormentoso que impactó en diferentes latitudes durante los últimos días. Tormentas que dejaron importantes acumulados de agua en cortos períodos marcaron esta fase.

Cifras oficiales y estaciones afectadas

En total, nueve estaciones de monitoreo provincial reportaron precipitaciones superiores a los 50 milímetros durante las últimas 24 horas. La estación de la mencionada localidad también se registraron valores significativos, reforzando la tendencia de alta pluviosidad en la zona sur. Estas cifras proporcionan una visión clara de la magnitud del evento meteorológico que ha estado afectando a la comunidad. Los organismos de monitoreo continúan siguiendo la evolución de las condiciones meteorológicas para actualizar los registros.

Advertisement

Evaluación de impacto y cuencas hídricas

Los expertos y autoridades evalúan el impacto de las lluvias en las distintas cuencas y localidades de la provincia ante la magnitud de los datos. La acumulación de casi 94 milímetros en apenas 24 horas exige una atención especial a las cuencas hidrográficas vulnerables. El seguimiento continuo es vital para prever posibles desborde o saturación de suelos en las áreas más afectadas. La información precisa permite a la población tomar decisiones informadas sobre la movilidad y seguridad.

Seguimiento meteorológico en tiempo real

Los organismos de control meteorológico trabajan activamente para proporcionar actualizaciones precisas sobre la evolución del clima en la región. La transparencia en los datos permite a la ciudadanía entender mejor los fenómenos que están ocurriendo en su entorno. Se mantiene la vigilancia ante la posibilidad de nuevas intensificaciones durante los próximos días. La comunicación constante es clave para gestionar los riesgos asociados a la fuerte pluviosidad actual.