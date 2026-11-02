Córdoba evalúa elegir gobernador el 28 de marzo con fin de semana largo pascual

El gobierno cordobés analiza celebrar elecciones provinciales el 28 de marzo. La fecha busca alinear con feriados de Semana Santa y Malvinas.

El gobierno de la provincia de Córdoba está evaluando la posibilidad de celebrar las elecciones provinciales el domingo 28 de marzo. Esta fecha coincide con el Domingo de Pascua y formaría parte de un extenso periodo festivo que incluye el feriado del miércoles 24 de marzo, Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. La planificación contempla aprovechar este calendario para crear un escenario electoral estratégico que podría definir la sucesión del actual mandatario.

Estrategia electoral y feriados pascuales

La decisión de postergar la votación hacia fines de marzo busca generar una continuidad con el fin de semana largo siguiente. Ese periodo incluye el viernes 2 de abril, feriado en conmemoración del Día de la Soberanía por las Malvinas. Esta configuración permitiría pegar dos fines de semana largos consecutivos, una medida que suele aumentar la participación ciudadana y simplificar la logística para los electores.

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La idea ha cobrado fuerza en los últimos días dentro de los círculos políticos provinciales. La coincidencia de fechas podría facilitar la definición de la elección de la capital cordobesa y otros cargos locales. Los estrategas políticos analizan cómo este calendario impacta en la dinámica de campaña y la movilización de bases partidarias.

Presión opositora y perfil de Gabriel Bornoroni

Desde la oposición, hay una clara intención de aprovechar la coyuntura para intentar derrotar al peronismo del gobernador Martín Llaryora. Despachos de Casa Rosada han mostrado interés en debilitar la posición del oficialismo cordobés. Este contexto político ha beneficiado el perfil de Gabriel Bornoroni, quien aceleró su proceso de definición política en las últimas semanas. Bornoroni levanta su imagen dentro de lo que se interpreta como una bendición de Javier Milei para que molde su propia candidatura provincial. Las conversaciones entre los invitados al lanzamiento de equipos técnicos respaldan esta lectura. La estrategia libertaria parece enfocarse en fortalecer sus estructuras locales para el 2027.

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Análisis de encuestas y fechas alternativas

El cordobesismo continúa relevando encuestas para medir el clima político. Aunque hay conformismo interno, no ocultan el criterio tradicional de votar cuando se sabe que se gana. Es decir, buscarán cuando Llaryora tenga despejado el camino hacia su reelección. Una campaña intensa en el verano podría sorprender a la oposición si la fecha final se define tarde.

Si se vota en marzo, el peronismo nacional podría estar distraído por disputas internas entre Axel Kicillof, Sergio Massa y el kirchnerismo con Cristina Fernández. Este escenario permitiría al gobierno provincial evitar interferencias externas. La senadora Patricia Bullrich también tiene un rol clave en este tablero de tercios que el oficialismo quiere jugar en el 2027.

Consideraciones logísticas y campaña

Una fecha alejada del contexto nacional dejaría incómodo al Partido Justicialista para entrar en la discusión cordobesa. Esto mantiene viva la opción de Natalia de la Sota como candidata. Además, la simultaneidad entre los comicios provinciales y la intendencia cordobesa evitaría el relajamiento de quienes no respalden al candidato a sucesor de Daniel Passerini.

Un líder peronista señaló que esta simultaneidad obliga a todos a trabajar por las dos campañas. Se sabe de lo justo que llegará el peronismo cordobés al 2027 si se logra esta coordinación. La gestión de Llaryora también ha destacado avances educativos como parte de su balance político. Pedro Dellarossa negó ir con el sello libertario a la intendencia, marcando distancias claras en el escenario actual.