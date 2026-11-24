El Colegio de Escribanos de Córdoba reporta un aumento mensual del 11,7% en escrituras, alcanzando 5.642 operaciones, aunque aún por debajo de los niveles de octubre de 2025.

La provincia de Córdoba registró una señal clara de dinamismo en el sector inmobiliario durante el mes pasado, consolidando un repunte en la formalización de transacciones de bienes raíces. De acuerdo con los datos oficiales publicados por el Colegio de Escribanos de Córdoba, la actividad notarial experimentó un incremento significativo que posicionó al mercado en niveles superiores a los cinco mil procedimientos mensuales.

Repunte mensual supera las 5.600 operaciones

El Colegio de Escribanos de Córdoba informó que se inscribieron exactamente 5.642 escrituras durante el mes de octubre, lo que representa un crecimiento del 11,7% en comparación con el mes anterior. Esta mejora mensual se tradujo en un volumen absoluto mayor, ya que octubre sumó 589 escrituras más que las registradas en septiembre, marcando una recuperación intermensual notable.

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Este resultado permitió que la actividad volviera a ubicarse por encima del umbral de las 5.600 operaciones, una cota que no se alcanzaba desde antes del noveno mes del año en curso. La cifra refleja un aumento sostenido en el movimiento de operaciones vinculadas al mercado inmobiliario provincial, indicando que los agentes económicos están retomando con mayor frecuencia los trámites de formalización de derechos.

Análisis comparativo con el periodo de 2025

A pesar del positivo impulso intermensual, la actividad se mantuvo por debajo del nivel registrado en el mismo periodo del año anterior. Frente a las 5.853 escrituras que se registraron en octubre de 2025, la actividad mostró una baja interanual del 3,6%. Este dato es clave para contextualizar el estado actual del mercado, que si bien muestra signos de vida, aún no ha recuperado plenamente la intensidad de transacciones del año pasado.

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El recorte en la caída interanual resulta significativo cuando se compara con la tendencia de septiembre. Durante el noveno mes del año, el mercado había registrado una baja cercana al 9% en relación al mismo mes de 2025. Por lo tanto, el dato de octubre no solo indica crecimiento respecto al mes previo, sino también una desaceleración en la velocidad de la contracción anual, sugiriendo una estabilización relativa de los volúmenes de negocio.

El rol del Monitor de Actividad Notarial

El Monitor de Actividad Notarial del Colegio de Escribanos de Córdoba se consolida como una de las herramientas principales para seguir la evolución del mercado inmobiliario provincial. Este relevamiento se elabora a partir de un análisis exhaustivo de los actos notariales vinculados con compraventas, hipotecas y donaciones, permitiendo observar tendencias precisas y cambios en la dinámica de las operaciones a lo largo del tiempo.

La metodología utilizada por el Colegio de Escribanos de Córdoba permite desagregar el comportamiento del mercado, revelando que la recuperación actual presenta características heterogéneas según los distintos segmentos inmobiliarios. No todos los sectores o tipos de propiedades están respondiendo con la misma fuerza al repunte general, lo que obliga a un análisis detallado para entender la salud real del sector.

Impacto y perspectiva futura del mercado

Los indicadores reflejan un escenario de recuperación gradual, donde el mercado inmobiliario viene mostrando leves señales de reactivación tras periodos de menor actividad. El informe del Colegio de Escribanos de Córdoba destaca que, aunque la actividad se recuperó durante el último mes, todavía no consigue igualar los niveles observados durante el mismo período de 2025.

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Esta diferencia del 3,6% interanual indica que, si bien la tendencia es positiva, los agentes del mercado requieren más tiempo para volver a los picos de actividad previos. La confianza en la formalización de bienes sigue siendo un factor determinante, y el aumento del 11,7% en octubre sugiere que hay un flujo creciente de interés en la provincia, aunque condicionado por factores macroeconómicos que aún limitan el retorno total a los estándares del año pasado.