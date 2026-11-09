Córdoba: Descenso térmico y viento afectan la espera del Papa León XIV

En Córdoba, la temperatura bajó de 26 a 19 grados mientras peregrinos aguardan al Papa León XIV. El viento del noreste y la noche despejada marcan el ambiente.

En la ciudad de Córdoba, las condiciones meteorológicas experimentaron un cambio significativo durante la tarde y la noche del lunes 9 de noviembre, afectando directamente a los miles de peregrinos que ya se encuentran dentro del predio de Fadea. La temperatura registró una caída notable, descendiendo desde los 26 grados Celsius a las 17:00 hasta los 20 grados Celsius a las 22:00, mientras el viento del noreste intensificaba la sensación de frío en quienes aguardan la visita del Papa León XIV.

Detalles térmicos y viento en Córdoba

La variación térmica no fue lineal, sino un descenso progresivo que marcó el ritmo del día. Según los datos precisos del pronóstico de Meteored, a las 17:00 la temperatura ambiente se situó en 26 grados con una sensación térmica de 22 grados. Dos horas más tarde, a las 20:00, los termómetros marcaron 22 grados y la sensación térmica bajó a 19 grados. Esta tendencia descendente continuó hasta las 22:00, donde la temperatura alcanzó los 20 grados y la sensación térmica se ubicó en 17 grados, tres grados por debajo del valor ambiental real.

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Impacto del viento en la experiencia

El factor viento jugó un papel determinante en la percepción del clima por parte de los asistentes. Durante la tarde, se registraron vientos moderados del noreste con velocidades previstas entre 20 y 48 kilómetros por hora a las 17:00. Hacia las 22:00, aunque las ráfagas disminuyeron a entre 13 y 30 kilómetros por hora, la persistencia del viento del noreste contribuyó a que la sensación térmica descendiera cinco grados en el intervalo entre las 17:00 y las 22:00. El cielo permaneció despejado durante todo el periodo, sin precipitaciones, lo que permitió una visibilidad clara pero expuso a los presentes a las corrientes de aire.

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Proyección para las últimas horas

Las proyecciones meteorológicas indican que el descenso térmico se mantendrá durante las horas finales del lunes. A las 23:00 se esperan 19 grados con una sensación térmica de 17 grados. Para la medianoche, la temperatura se estabilizará en 19 grados, pero la sensación térmica caerá a 16 grados debido al cambio de dirección del viento hacia el norte, con velocidades entre 13 y 26 kilómetros por hora. En total, se registrará una caída de siete grados entre las 17:00 y la medianoche.

Consecuencias para los peregrinos

Esta dinámica climática presenta retos logísticos y de bienestar para los feligreses instalados en el predio de Fadea. La combinación de temperaturas nocturnas que rozan los 16 grados de sensación térmica, sumada a la duración de la espera y la falta de protección contra el viento del noreste, exige precaución. Los organizadores y las autoridades de salud deben considerar esta información para gestionar el confort de la multitud, especialmente considerando que el cielo seguirá despejado y sin lluvias que amortigüen el enfriamiento nocturno.