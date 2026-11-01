Córdoba completa el primer ensayo general para la visita del Papa León XIV

Se realizó con éxito el primer ensayo general en la FAdeA para recibir al Santo Padre, coordinando logística y seguridad para la multitud que esperada.

La ciudad de Córdoba dio un paso fundamental en la preparación de la histórica visita del papa León XIV al celebrar el primer ensayo general en las instalaciones de la Fábrica Argentina de Aviones, conocida por sus siglas FAdeA.

Este escenario, uno de los principales lugares donde se desarrollarán las actividades del Santo Padre durante su estadía en la Argentina, fue el punto de partida para coordinar los últimos detalles logísticos y operativos. La jornada de trabajo reunió a más de seiscientas personas, incluyendo voluntarios comprometidos, organizadores civiles, representantes de diversas instituciones estatales, equipos médicos de emergencia y fuerzas de seguridad encargadas del orden público.

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Ensayo general pone a prueba la logística

Esta movilización masiva permitió poner a prueba distintos procedimientos críticos vinculados con la logística general, el control de accesos, la atención sanitaria especializada, la organización interna de los asistentes y los complejos dispositivos de seguridad que se desplegarán durante los eventos papales previstos. Desde el Arzobispado de Córdoba se destacó el clima de entusiasmo y expectación que se vive en la ciudad a pocos días de la llegada inminente del Pontífice.

El coordinador operativo del Arzobispado, el padre Juan Martínez, expresó con emoción que la anticipación crece a medida que se acerca la fecha clave, señalando que no existen palabras suficientes para describir la intensidad espiritual y comunitaria que se siente en estos días de preparación intensiva. Por su parte, el obispo auxiliar de Córdoba, monseñor Alejandro Musolino SDB, valoró profundamente el compromiso de todos los participantes en la organización y emitió una convocatoria abierta a toda la comunidad fiel para sumarse a las celebraciones.

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Monseñor Musolino invitó al pueblo de Dios a participar de corazón en esta gran fiesta, asegurando que están siendo esperados con gran ilusión. La organización prevé una afluencia masiva de peregrinos y visitantes provenientes de distintos puntos del país y de la región, convirtiendo este evento en uno de los momentos religiosos más importantes de los últimos años para la provincia y la nación.

Coordinación entre Iglesia y organismos públicos

A poco más de diez días de la llegada, continúan las tareas de coordinación entre la Iglesia, los organismos públicos nacionales y provinciales, así como los equipos operativos locales. Se ha remarado que la preparación no solo tiene una dimensión logística, sino también una profunda dimensión espiritual y pastoral, orientada a recibir al Santo Padre en un clima genuino de encuentro, fe y esperanza renovada.

Para la histórica visita a la capital cordobesa se espera una multitud que incluirá a residentes locales, habitantes del interior provincial, ciudadanos de todas las provincias argentinas y visitantes internacionales de diversos países de la región. Debido a las complejas condiciones de movilidad que afectarán a la ciudad durante estos días, las autoridades del Arzobispado, el Gobierno de la Provincia y la Municipalidad de Córdoba recomiendan encarecidamente a los fieles elegir con tiempo un punto de participación dentro del circuito oficial diseñado para el evento.

La agenda oficial cuenta con cuatro puntos de encuentro centrales que garantizarán el flujo de la celebración. El primero y más significativo es la Santa Misa en el predio de la FAdeA, ubicada en la ruta veinte y la avenida circunvalación. Se estima la concurrencia de aproximadamente ochocientas mil personas para este acto litúrgico mayor.

Vigilia juvenil y misa central en FAdeA

Las puertas del predio se abrirán el lunes nueve de noviembre a las dieciocho horas, dando inicio a una vigilia juvenil que incluirá música en vivo interpretada por reconocidos artistas. La misa central está programada para iniciarse el martes diez a las diez de la mañana, precedida por un recorrido del papa en papamóvil por el interior del recinto.

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La superficie estará organizada en cuadrantes equipados con pantallas gigantes para transmitir en vivo la totalidad del itinerario, asegurando que todos los asistentes puedan seguir cada momento de la celebración. Se recomienda a los peregrinos llevar agua, ropa cómoda, protector solar, repelente de insectos, alimentos, medicamentos personales si son necesarios, y siempre tener a mano su DNI o pasaporte.

Se autorizan el uso de bolsas de dormir, reposeras y sillas plegables, aunque está estrictamente prohibido el uso de carpas o tiendas de campaña. En cuanto a la acreditación y movilidad, se aconseja peregrinar con antelación e inscribirse en el sitio web oficial para descargar el comprobante y la información clave que funcionará sin conexión a internet. La salida del predio será paulatina, y la desconcentración masiva demandará tiempo y paciencia por parte de todos los participantes.

Recorrido en papamóvil y bendición final

Una vez concluida la misa, con una duración estimada de dos horas, el papa iniciará una caravana a baja velocidad conocida como recorrido en papamóvil. Este trayecto comenzará en la intersección de las avenidas Colón y Santa Fe, continuará por la avenida Colón hasta la avenida General Paz y la avenida Vélez Sarsfield, para finalmente terminar en la avenida Hipólito Yrigoyen en la esquina de Montevideo, frente a la sede del Arzobispado.

Este recorrido contará con pasos peatonales seguros, decoración especial y banderines que guiarán a la multitud. Tras arribar a la sede eclesiástica, el papa León XIV saldrá a dar su bendición y saludo desde el balcón de la Arquidiócesis hacia los fieles concentrados en la avenida Hipólito Yrigoyen, entre la calle Montevideo y la plaza España, un sector con un aforo estimado de doscientas mil personas.

El resto de los espacios, salvo el trayecto en papamóvil, contará con pantallas gigantes que permitirán seguir en vivo la totalidad del itinerario, garantizando que nadie se quede sin participar de este momento único de fe y unidad.