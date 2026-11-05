Córdoba ancla el Premio Albert Einstein 2026 con reconocimiento a Katerina Harvati

La paleoantropóloga griega Katerina Harvati recibe el Premio Albert Einstein 2026 en Córdoba, primera ceremonia en Sudamérica. El gobernador Llaryora y el CCM celebran la innovación científica local.

La ciudad de Córdoba se consolidó como un hito global en la historia de la ciencia al recibir por primera vez en Sudamérica la 41ª ceremonia de premiación del Consejo Cultural Mundial. En esta ocasión, la paleoantropóloga griega Katerina Harvati fue galardonada con el Premio Mundial de Ciencia Albert Einstein 2026, un reconocimiento de alto nivel que celebra aportes trascendentales en la investigación científica y tecnológica.

El evento, desarrollado en el Teatro del Libertador General San Martín con la Universidad Nacional de Córdoba como institución anfitriona, marcó un cambio de paradigma al trasladar una tradición que, durante más de cuatro décadas, se había limitado exclusivamente al hemisferio norte. El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, participó activamente en la ceremonia, destacando la importancia estratégica de elegir esta provincia para inaugurar la edición suramericana de este prestigioso galardón.

Also read Producción porcina argentina crece 12% pero precios bajan en 2026

Reconocimiento a la Evolución Humana

La distinción principal fue otorgada a Katerina Harvati por sus investigaciones pioneras sobre la evolución humana, el origen de Homo sapiens y las migraciones de nuestros antepasados. Este premio anual, que incluye un diploma, una medalla conmemorativa y un premio económico, busca honrar a científicos o instituciones cuyos aportes benefician directamente a la humanidad, situando a Harvati en el centro del debate científico internacional sobre nuestros ancestros.

La selección de la premiada refleja el rigor del Consejo Cultural Mundial, que evalúa contribuciones que han transformado la comprensión académica y social de la historia humana. Al recibir el premio en un contexto histórico donde la ciencia latinoamericana gana visibilidad, la entrega resalta la relevancia de la investigación en paleoantropología para entender el presente y futuro de la especie.

Advertisement

Delegación Cientifica Cordobesa y UNC

Además del galardón internacional, el Consejo Cultural Mundial distinguió a doce referentes de la comunidad científica y académica de Córdoba, seleccionados a partir de una nómina elaborada por el Foro de Rectores de la provincia. El rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Jhon Boretto, subrayó que estos premios constituyen una distinción a científicos con contribuciones trascendentes para la humanidad y agradeció la colaboración del Gobierno de Córdoba para posibilitar la concreción del evento.

Entre los destacados por su trayectoria científica se encuentran Sandra Díaz, Gabriel Rabinovich, Gustavo Rivas y Guillermo Ordoñez. La categoría de jóvenes investigadores reconoció a Ezequiel Simeoni, María Julia Lamberti, Miguel Sofo Haro y Fidela Azarian Rodríguez. Asimismo, estudiantes María Gracia Archilla, Tiago Herrador, Víctor Rubén Sández y Martina Torres Criscuolo fueron homenajeados por su desempeño académico excepcional.

Impacto en la Ciencia Regional

El investigador Gabriel Rabinovich, conocido por trabajar en el desarrollo de fármacos para tratar el cáncer, expresó su enorme orgullo por ser cordobés y destacó la extensa nómina de referentes científicos egresados de la Universidad Nacional de Córdoba. Para Rabinovich, la realización del encuentro en esta ciudad representa una alegría significativa para toda la comunidad científica regional, validando la calidad de la formación académica local.

Rafael Valero, fundador del Consejo Cultural Mundial junto a 125 científicos de los cinco continentes, describió el evento como un peregrinaje intelectual hacia el corazón del pensamiento cultural de Latinoamérica. Esta perspectiva subraya que la presencia en Sudamérica no es solo logística, sino un gesto de valoración profunda hacia el potencial científico de la región, invitando a una mayor integración en los círculos de excelencia global.

Advertisement

Compromiso con la Innovación Tecnológica

El gobernador Martín Llaryora enfatizó que acompañar este evento equivale a acompañar a la ciencia y la tecnología en un momento desafiante, destacando que el premio en sí mismo es un símbolo de resiliencia y excelencia. Al agradecer la decisión del Consejo Cultural Mundial de traer la premiación a Sudamérica, Llaryora afirmó que elegir Córdoba era un acto de fe en el talento local y en la infraestructura universitaria de la provincia.

La ceremonia no solo sirvió para entregar distinciones, sino también para reafirmar el compromiso institucional con la innovación. Los discursos coincidieron en que este evento posiciona a Córdoba como un nodo estratégico en la geopolítica del conocimiento, demostrando que la ciencia de vanguardia florece cuando existen entornos universitarios robustos y apoyo gubernamental decidido para impulsar la investigación de frontera.