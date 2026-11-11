Córdoba acoge el rodaje de "Roger suelto" con apoyo estatal

El gobierno de Córdoba impulsa la filmación de "Roger suelto" en Los Reartes, dinámico proyecto internacional que reúne talento argentino, español y mexicano bajo el programa Cash Rebate.

El largometraje "Roger suelto", bajo la dirección y guion de Natalia Smirnoff, continúa su rodaje en Los Reartes, un enclave del Valle de Calamuchita que ha sido elegido para su entorno rural y sus recursos naturales. El proyecto reúne a actores como Julieta Díaz, Vera Spinetta, Juan Canosa y el español Jordi Rico, y cuenta con la participación de productoras de Argentina, España y México, todas apoyadas por el programa Cash Rebate del Polo Audiovisual de la Agencia Córdoba Cultura.

Detalles del rodaje en Los Reartes

El trabajo cinematográfico comenzó el 26 de octubre y se extiende hasta el 21 de noviembre, sumando cuatro semanas de producción en la localidad de Los Reartes. La narrativa de la película, centrada en la relación entre las personas y la naturaleza, hace indispensable la disponibilidad de paisajes como montañas, ríos y lagos presentes en el Valle de Calamuchita. Esta unidad de locación facilita la organización logística y permite concentrar los recursos técnicos en una zona geográfica única.

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Apoyo del Gobierno de Córdoba y el programa Cash Rebate

Durante una visita al set, el presidente de la Agencia Córdoba Cultura, Marcelo Rodio, resaltó la sinergia que el programa Cash Rebate genera entre productores cordobeses, nacionales e internacionales. Con un enfoque de fomento a la radicación de proyectos, el incentivo promueve la contratación de trabajadores y proveedores locales, aportando inversión al territorio. Rodio subrayó el deseo del gobernador Martín Llaryora de fortalecer el programa, asegurando que la provincia siga posicionándose como centro de la industria audiovisual.

Impacto en la industria audiovisual local y estrategia de articulación

La participación de Twins Latin Films, una productora cordobesa liderada por Lorena Quevedo y Pablo Di Patrizio, es un eje central del proyecto y una muestra de la colaboración entre el sector público y las empresas audiovisuales. La presencia de compañías como Año Cero, Fasten Films y la mexicana Somos Maravillosa amplía la red de producción y potencializa oportunidades de empleo para profesionales de Córdoba. Esta iniciativa forma parte de una estrategia más amplia para atraer inversiones y expandir el mercado local.

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Protagonistas y personajes en la trama

Julieta Díaz interpreta a Margarita, la hermana de Roger, quien se convierte en el centro de la historia tras la llegada de la joven Lucy, interpretada por Vera Spinetta, que busca identificar hongos en la región. Juan Canosa da vida al personaje de Roger, un hombre neurodivergente de 33 años que comparte su vida con Margarita en una hostería familiar. El actor español Jordi Rico aporta una dimensión adicional al elenco internacional.

Próximos pasos y cronograma de la producción

Con la finalización del rodaje prevista para el día 21 de noviembre, la siguiente fase de Post Producción se llevará a cabo en las instalaciones de la Agencia Córdoba Cultura, donde el equipo técnico y artístico seguirá colaborando con especialistas locales. La fecha de estreno del largometraje no se ha fijado aún, pero se espera que el filmatorio cuente con una audiencia amplia tras la difusión institucional y los canales de distribución internacionales.