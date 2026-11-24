Investigación revela que el 48.3% de los hogares cordobeses enfrenta pobreza multidimensional. El 36.9% sufre inseguridad y el 58.7% destina gran parte de sus ingresos a gastos básicos.

Un relevamiento inédito realizado en los 26 departamentos de la provincia identifica carencias que las mediciones tradicionales por ingresos no detectan. Los datos sobre alimentación, educación, inseguridad y gastos familiares. Córdoba. La vulnerabilidad social presenta distintas dimensiones, desde las dificultades económicas hasta la falta de vivienda y de redes de apoyo. El 48,3% de los hogares cordobeses presenta algún tipo de pobreza si se tienen en cuenta tanto sus ingresos como las privaciones que enfrenta en materia de educación, vivienda, servicios públicos, salud y otros aspectos de la vida cotidiana., y la pobreza multidimensional, que contempla 27 indicadores relacionados con las condiciones de vida de la población. Según el relevamiento, el 29,4% de los hogares de la provincia es pobre por ingresos y el 36,1% presenta lo que los investigadores denominan"pobreza multidimensional". Al cruzar ambas mediciones, se observa que el 17,2% de los hogares es pobre según los dos criterios, mientras que el 18,9% presenta únicamente pobreza multidimensional y el 12,2%, sólo pobreza por ingresos. Los tres grupos representan, en conjunto, el 48,3% de los hogares relevados. La investigación, denominada "Desarrollo de un índice de pobreza multidimensional para Córdoba", fue financiada por elPara elaborar el índice, el equipo realizó una encuesta propia a 1.126 hogares, integrados por 2.856 personas, distribuidos en los 26 departamentos de la provincia.

Nuevas métricas de pobreza en Córdoba revelan realidades ocultas

Uno de los principales aportes de la investigación es que permite identificar situaciones de vulnerabilidad que quedan fuera de las estadísticas basadas exclusivamente en los ingresos. El 17,2% de los hogares es pobre por ingresos y también por sus condiciones de vida. El 12,2% es pobre por ingresos, pero no acumula suficientes privaciones para ser considerado pobre multidimensional. Esto significa que, por cada 100 hogares cordobeses, casi 19 quedarían fuera de un diagnóstico de pobreza basado únicamente en los ingresos, pese a experimentar múltiples carencias.

Also read Macaulay Culkin vuelve a “Mi pobre angelito”

Distribución demográfica y metodología de la encuesta provincial

También se registra la situación inversa. Un hogar puede conservar determinadas condiciones de bienestar, como una vivienda adecuada, acceso a servicios y un buen nivel educativo de sus integrantes, pero atravesar una caída de ingresos que lo ubique por debajo de la línea de pobreza. Los investigadores sostienen que ambas mediciones son complementarias y que su utilización conjunta permite comprender mejor las distintas manifestaciones de la pobreza. Uno de los datos económicos más interesantes del informe es que el 58,7% de los hogares cordobeses destina más del 60% de sus ingresos a cubrir gastos de alimentación y vivienda. Del total de hogares de la provincia, el 28,1% está en esa situación y, además, reúne las condiciones para ser considerado pobre multidimensional.

Impacto educativo y carencia de redes de apoyo social

El relevamiento también determinó que el 40,1% de los hogares tiene al menos una persona adulta que no completó la escolaridad obligatoria. Esta carencia es una de las que más contribuyen al índice elaborado por la Otro dato importante es que el 62,9% de los hogares registra alguna privación vinculada con sus redes de apoyo. Para evaluar este aspecto, los investigadores indagaron si los hogares cuentan con personas ajenas al núcleo familiar a quienes recurrir ante una emergencia, una dificultad económica, la necesidad de cuidar a alguien, realizar un trámite, resolver problemas tecnológicos, efectuar reparaciones domésticas o recibir contención y consejos. La carencia se registra cuando el hogar no dispone de alguien que pueda ayudarlo en al menos una de las situaciones analizadas.

Advertisement

Consecuencias de la falta de asistencia familiar y comunitaria

El informe determinó que el 27,3% del total de los hogares cordobeses presenta esta dificultad y, al mismo tiempo, se encuentra en situación de pobreza multidimensional. La falta de redes de apoyo es, de hecho, el tercero de los 27 indicadores que más contribuyen al índice elaborado por la, detrás del nivel educativo y del elevado peso de los gastos básicos sobre los ingresos familiares. "Que la falta de redes de apoyo aparezca entre las privaciones más importantes muestra que la pobreza también es relacional. Muchos hogares enfrentan solos sus dificultades", explicó

Seguridad pública y violencia de género en hogares vulnerables

El 36,9% de los hogares cordobeses registra dificultades vinculadas con la seguridad de su entorno. Para construir este indicador, los investigadores consideraron aquellos hogares en los que al menos uno de sus integrantes, de 16 años o más, se siente inseguro al circular por el barrio o realizar sus actividades cotidianas. Del total de hogares relevados, el 20,5% experimenta esta situación y, además, reúne las condiciones para ser considerado pobre multidimensional. En ese mismo apartado, el relevamiento determinó que en el 18,7% de los hogares al menos uno de sus integrantes, de 16 años o más, sufrió alguna situación de violencia, acoso o amenaza por motivos de género fuera de su vivienda durante el último año