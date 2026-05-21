Cárcel recíproca por un joven que robó una carnicería

Un joven de 26 años, que salió de la cárcel en enero luego de pasar cuatro años encerrado, volvió a caer en las últimas horas por una nueva caravana de delitos. Junto a él fue detenido un cómplice que también quedó registrado por las cámaras de seguridad al momento del asalto.

Un joven de 26 años, que salió de la cárcel en enero luego de pasar cuatro años encerrado, volvió a caer en las últimas horas, en la Ciudad de Buenos Aires.

Un hecho que motivó la investigación ocurrió el 27 de febrero pasado, cuando dos hombres ingresaron a una carnicería ubicada sobre la Avenida Santa Fe y, con un arma de fuego, amenazaron a su dueño para robarle una cadena de oro, un anillo, dinero y mercadería. Las cámaras de seguridad del local registraron el hecho.

La División Investigaciones Comunales 9 iniciaron un relevamiento de cámaras de seguridad y declaraciones de testigos, y así lograron establecer que los autores del robo se habían fugado en un vehículo visible





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