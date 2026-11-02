Cáncer colorrectal en jóvenes: hallazgos celulares revelan mayor agresividad

Estudio en Nature Medicine indica que los tumores en menores de 50 años tienen células estromales distintas, lo que explica su resistencia al tratamiento y mayor propagación.

Un estudio reciente publicado en la revista Nature Medicine ha proporcionado una explicación clave sobre el creciente y desconcertante aumento del cáncer colorrectal en pacientes menores de 50 años. Investigadores del Instituto Oncológico Dana-Farber analizaron 189 muestras congeladas de tumores de personas de entre 20 y 90 años, descubriendo que los cánceres en jóvenes presentan características celulares únicas que los hacen más agresivos y resistentes a los tratamientos convencionales.

Diferencias celulares en tumores jóvenes

Los expertos señalan que, aunque la incidencia general de esta enfermedad ha disminuido en Estados Unidos gracias a mejores detecciones, el caso de los jóvenes sigue siendo un misterio. El análisis reveló una presencia significativamente mayor de células estromales en los tumores de las personas más jóvenes. Estas células forman un tejido conectivo que actúa como andamio alrededor del tumor, protegiéndolo de las células inmunitarias y de los fármacos oncológicos.

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Kimmie Ng, directora del Centro de Cáncer Colorrectal de Inicio Temprano y coautora senior del estudio, destacó que este hallazgo podría explicar por qué los pacientes jóvenes responden menos a los tratamientos actuales. La estructura celular única sugiere una resistencia intrínseca que no se observa con la misma frecuencia en adultos mayores, lo que lleva a un peor pronóstico incluso cuando se aplica terapia intensiva.

Análisis genético y resistencia al tratamiento

Además de las diferencias estructurales, los científicos identificaron decenas de genes que se expresan de manera distinta en los tumores de los pacientes jóvenes. Algunos de estos genes están directamente asociados con la capacidad del cáncer para hacer metástasis y propagarse por todo el cuerpo. Esta característica genética ayuda a comprender por qué la enfermedad se diagnostica a menudo en etapas más avanzadas en personas menores de 50 años.

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Ana Anderson, directora del programa contra el cáncer en el Hospital Brigham and Women y otra coautora senior, enfatizó que la pregunta central siempre ha sido si se trata de una enfermedad biológicamente diferente. Los datos indican que, a pesar de que los pacientes jóvenes suelen estar más sanos y toleran mejor la quimioterapia, su evolución es peor, lo que coincide con los hallazgos moleculares presentados en esta investigación.

Implicaciones para futuros tratamientos

Heinz-Josef Lenz, experto en biología del cáncer de la Universidad del Sur de California que no participó en el estudio, calificó los resultados como prometedores. Sin embargo, advirtió que el estudio no prueba definitivamente que las diferencias tumorales sean la causa directa de la mayor agresividad. Queda por determinar si modificar el microambiente tumoral mejorará los resultados clínicos de manera significativa.

A pesar de estas advertencias, la comunidad científica ve en estos hallazgos una vía prometedora para desarrollar terapias más precisas. Actualmente, los pacientes jóvenes suelen recibir el mismo tratamiento que los adultos mayores. El objetivo ahora es dirigir las intervenciones específicamente hacia las células estromales y los genes identificados, ofreciendo esperanza para un manejo más efectivo de esta enfermedad en las generaciones más jóvenes.