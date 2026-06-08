Cómo preparar el budín de huevo tradicional español

Descubre la receta para preparar el budín de huevo, un postre tradicional español que data desde el siglo XVI. Aprende a preparar este delicioso postre con yemas de huevo, azúcar y sin tocino.
El budín de huevo es un postre tradicional español que data desde el siglo XVI, originario de Andalucía. Se prepara con yemas de huevo, azúcar y no contiene tocino, a diferencia de lo que su nombre podría sugerir.
Precalentar el horno a 180 ºC y colocar la preparación en un molde de 25 cm dentro de una fuente honda apta para horno, agregando agua hasta cubrir la mitad de la altura. Cocinar a baño María durante 30 a 35 minutos.
Por otro lado, calentar el agua junto con el azúcar restante a fuego suave durante aproximadamente 15 minutos, hasta lograr un almíbar espeso. Incorporar el almíbar caliente en forma de hilo a los huevos y yemas batidos, sin dejar de mezclar con varillas. Separar 100 gramos de azúcar para preparar el caramelo y reservar el resto. Calentar el azúcar destinado al caramelo en un cazo a fuego suave, evitando remover.
Una vez que el azúcar se haya caramelizado, apagar el fuego y añadir un par de cucharadas de agua. Repartir el caramelo en la superficie del budín de huevo antes de servir
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