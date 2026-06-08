Cómo lograr papas fritas ultra crujientes con freidora de aire y mínimas gotas de aceite

Descubre el método del jurado de MasterChef España para preparar papas fritas perfectamente crujientes usando solo un chorrito de aceite, microondas y freidora de aire, y conoce la historia y los mejores tubérculos para este clásico mundial.

Las papas fritas se han convertido en uno de los acompañamientos más omnipresentes a nivel mundial. Desde los comedores de alta cocina hasta los locales de comida rápida y los hogares, su contraste entre una capa exterior crujiente y un interior tierno las ha consolidado como un clásico difícil de superar.

Recientemente, un reconocido jurado de MasterChef España reveló una técnica que permite obtener la mayor crocancia posible utilizando apenas unas gotitas de aceite, demostrando que el secreto no radica en la cantidad de grasa sino en la combinación de tres procedimientos clave, entre los que destaca el uso de una freidora de aire y un ligero chorrito de aceite de oliva virgen extra. En primer lugar, se deben pelar las papas y cortarlas en bastones de tamaño uniforme para asegurar una cocción homogénea.

Después, se sumergen en agua fría durante varios minutos; este paso elimina el exceso de almidón superficial, lo que favorece una textura más crujiente. Una vez escurridas, se secan meticulosamente con papel de cocina y se les agrega un delicado velo de aceite de oliva, mezclando hasta que cada pieza quede apenas cubierta.

La siguiente fase consiste en transferir las papas a un recipiente apto para microondas, cubrirlas con film de cocina resistente al calor y cocinarlas a 800 W durante seis minutos. Al término de este tiempo, las papas estarán tiernas, similares a una cocción lenta, y deberán retirarse con cuidado para evitar quemaduras por el vapor acumulado.

Posteriormente, se disponen en la canasta de la freidora de aire y se cocinan durante quince minutos a una temperatura de entre 185 y 190 °C, removiéndolas a mitad de proceso para lograr un dorado homogéneo. Para intensificar la crocancia, se puede elevar la temperatura a 200 °C y prolongar la cocción cinco minutos más.

Finalmente, se salpican al gusto y se sirven de inmediato, aprovechando el calor residual para mantener la textura crujiente. La historia de las papas fritas está envuelta en polémica. La versión más aceptada sitúa su origen entre finales del siglo XVII y principios del XVIII, en la región del río Mosa, donde los locales solían freír pequeños pescados. Al no disponer de estos, empezaron a cortar el tubérculo en tiras y a freírlo, creando así la primera versión del plato.

Con el tiempo, la receta se difundió por Europa y llegó a América a principios del siglo XIX, alcanzando su mayor explosión de popularidad en Estados Unidos, donde se consolidó como el acompañamiento por excelencia de hamburguesas, hot‑dogs y una infinidad de platos. No todas las variedades de papa ofrecen los mismos resultados; los expertos recomiendan aquellas con alto contenido de almidón, como la Russet o la Kennebec, ya que generan una corteza más crujiente sin sacrificar la suavidad interior.

Además, el lavado, el secado y la temperatura de cocción son factores decisivos para obtener el resultado óptimo. El chef Jordan Cruz, conocido como @jordicruzoficial en Instagram, ha puesto en marcha esta metodología, demostrando que es posible lograr papas fritas ultra crujientes sin la necesidad de grandes cantidades de aceite, una alternativa más saludable y respetuosa del medio ambiente





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