Descubre los métodos más efectivos y económicos para limpiar el cabezal de la ducha y evitar problemas de presión o flujo de agua.

La ducha empieza a perder presión o el agua sale en distintas direcciones, muchas personas creen que llegó el momento de cambiar el cabezal. Sin embargo, en la mayoría de los casos el problema tiene una solución simple y económica.

Se puede utilizar un paño suave y un escarbadientes de manera opcional para limpiar el cabezal de la ducha. La ventaja de este método es que no requiere desarmar la instalación ni utilizar productos químicos agresivos. Luego, se debe colocar alrededor del cabezal de la ducha, asegurándose de que los orificios queden completamente sumergidos en la mezcla. La bolsa puede fijarse con una banda elástica o un precinto para evitar que se mueva.

Además, se deben limpiar los componentes internos del cabezal, que suelen acumular sedimentos y pueden ser eliminados con agua, cepillo y vinagre, siempre respetando las indicaciones del fabricante. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el vinagre puede afectar algunas terminaciones delicadas si permanece demasiado tiempo en contacto con la superficie. En algunos casos, puede ser necesario utilizar un papel higiénico o un producto químico específico para remover el sarro y limpiar el cabezal de la ducha.

En resumen, hay varias opciones para limpiar el cabezal de la ducha y evitar problemas de presión o flujo de agua. La clave es elegir el método adecuado según las necesidades y características del cabezal de la ducha. Es importante mencionar que la tendencia de utilizar papel higiénico para limpiar el cabezal de la ducha está cambiando, y en su lugar, se está recomendando utilizar métodos más limpios y económicos para mantener el cabezal de la ducha en buen estado.

En el futuro, se espera que esta tendencia se convierta en una práctica común en todos los baños para 2027





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