Cómo invertir en dólares para un perfil conservador en Argentina

El perfil conservador en dólares necesita priorizar liquidez, cobertura y preservación de capital antes que perseguir retornos agresivos. La suba de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. hace que los instrumentos que hace años no pagaban prácticamente nada vuelvan a ser atractivos. Para un perfil conservador, eso cambia completamente la ecuación. Los porteños se suman a una de las políticas estrella del gobierno nacional y ahora tienen su propio régimen para inversiones medianas. La política jugó su propio partido en un contexto internacional donde la Reserva Federal mantiene una postura más restrictiva y el mercado recalibra las expectativas de recortes de tasas.

El perfil conservador en dólares necesita priorizar liquidez, cobertura y preservación de capital antes que perseguir retornos agresivos. La suba de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.

UU. hace que los instrumentos que hace años no pagaban prácticamente nada vuelvan a ser atractivos. Para un perfil conservador, eso cambia completamente la ecuación. Los porteños se suman a una de las políticas estrella del gobierno nacional y ahora tienen su propio régimen para inversiones medianas. La política jugó su propio partido en un contexto internacional donde la Reserva Federal mantiene una postura más restrictiva y el mercado recalibra las expectativas de recortes de tasas.

Para quienes buscan mantenerse líquidos y con disponibilidad inmediata de los fondos, Di Napoli recomendó al FCI Balanz Money Market USD, que actualmente ofrece una Tasa Interna de Retorno (TIR) cercana al 0,9%. En paralelo, sostuvo que el mercado primario de Obligaciones Negociables (ON) todavía ofrece oportunidades interesantes en emisores corporativos de alta calidad crediticia. Para ese tramo de duration, las tasas de referencia se ubican actualmente en torno al 5,5% anual en créditos calificados AAA.

Para quienes prefieren delegar la administración activa de la cartera, una alternativa interesante es el FCI Estrategia 1, un fondo que combina bonos del Tesoro de Estados Unidos de corta duración con deuda corporativa argentina de calidad. Actualmente, el fondo presenta un rendimiento estimado de 4,2% anual y una duration de apenas 0,7 años.

Entre las recomendaciones en renta pasiva en dólares a través de bonos y obligaciones negociables, se destacó el Bonar 2027 (AO27), una característica poco habitual en el mercado y que permite generar flujo constante de dólares líquidos todos los meses. Dentro del universo corporativo, el equipo de IOL destacó la solidez crediticia de la compañía y la exposición al negocio energético vinculado a Vaca Muerta.

Para complementar la cartera con diversificación internacional de baja volatilidad, se recomendó el ETF DIA, que replica al índice Dow Jones y permite invertir en 30 compañías blue chip estadounidenses caracterizadas por negocios maduros, menor volatilidad y pago constante de dividendos. Sobre Johnson & Johnson, destacaron que lleva más de 60 años incrementando dividendos, mientras que Ambev ofrece un dividend yield cercano al 8% y liderazgo en consumo masivo en América Latina.

La clave hoy no es solamente conservar los dólares, sino aprovechar que instrumentos de bajo riesgo vuelven a ofrecer tasas reales positivas





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