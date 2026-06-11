Cómo invertir en Dólar en Colombia y evitar pérdidas

Este artículo proporciona consejos para invertir en Dólar en Colombia y minimizar los riesgos de perder dinero en el mercado cambiario. Se recomienda estar informado sobre los cambios en el valor de la divisa y los movimientos en el mercado para determinar el momento oportuno de invertir. Además, se detallan las alternativas más seguras y tradicionales para comprar y vender Dólar en Colombia, como los bancos y casas de cambio autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios, es fundamental estar al tanto del valor de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

En el mercado del Dólar, la cotización cayó -1.31% en la última semana y acumula -9.49% en el último año, reflejando una tendencia bajista. La volatilidad económica del Dólar en la última semana ha sido del 6.92%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, donde la volatilidad anual fue del 13.13%.

En los últimos 10 días el dólar alternó movimientos con alta volatilidad: 6 caídas y 4 subidas, sin días estables, rematando con una racha descendente que deja un sesgo bajista al cierre. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia al alza. Esto indica confianza en el mercado, lo que podría atraer más inversiones en el futuro.

Una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio. Recomendaciones para comprar y vender dólares en Colombia: Compra dólares solo en bancos, corresponsales o casas de cambio autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Consulta la TRM y comisiones, usa canales oficiales y evita la calle. Para vender, acude a los mismos canales regulados y confirma el abono antes de entregar dinero. Lleva identificación, guarda comprobantes y prefiere transferencias sobre efectivo





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