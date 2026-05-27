¿Cómo formaría la Selección Argentina sin lesionados ante Argelia en el Mundial 2026?

A 20 días del debut en el Mundial 2026, la Selección Argentina enfrenta múltiples lesiones. Scaloni evalúa reemplazos para Montiel, Pezzella, Messi y otros. El partido ante Argelia en Kansas City es incierto.

A pocos días del inicio del Mundial 2026 , la Selección Argentina enfrenta una ola de lesiones que pone en duda el once titular para el debut ante Argelia en Kansas City.

Lionel Scaloni, que ya tiene definido el 80% de la lista, debe decidir cómo reemplazar a jugadores clave como Gonzalo Montiel, quien sufrió un desgarro en el cuádriceps izquierdo y no pudo jugar la final ante Belgrano. El 'Cachete', autor del penal decisivo en la final de Qatar 2022, llegaría con lo justo, por lo que el cuerpo técnico considera dos escenarios: llevarlo a Estados Unidos y definir allí su inclusión, como ocurrió con Ángel Di María en el Mundial anterior, o darlo de baja y abrir la disputa entre Nicolás Capaldo y Julián Giay por la vacante.

Esta incertidumbre se suma a la del lateral izquierdo, donde Nicolás Tagliafico es el dueño del puesto, pero Nicolás González, recuperado de un desgarro que lo marginó de la semifinal de Champions ante el Arsenal, podría ocupar la banda izquierda. En la defensa central, Germán Pezzella arrastra un esguince del ligamento colateral medial de la rodilla derecha y no recibió el alta, lo que abre la posibilidad de que Juan Foyth, del Manchester United, tome su lugar, aunque con ritmo de juego cuestionado.

El mediocampo también presenta dudas. Leandro Paredes, con una pequeña fractura en el dedo anular derecho sufrida antes de la final de la Europa League con el Aston Villa, entrena con normalidad pero es un riesgo. En caso de que no pueda jugar, Enzo Fernández sería el reemplazante natural.

Además, la presencia de Exequiel Palacios es casi segura, pero su club Boca tiene un partido clave el jueves por Copa Libertadores, lo que podría retrasar su incorporación. En el ataque, la situación es crítica: Lionel Messi hará reposo por una molestia en el isquiotibial izquierdo, Julián Álvarez arrastra un golpe en el tobillo izquierdo y Nicolás Paz se perdió los últimos partidos del Como por un traumatismo en la rodilla izquierda.

El único disponible completamente es Lautaro Martínez, quien deberá liderar la ofensiva. Scaloni deberá ingeniárselas para armar un equipo competitivo sin sus principales figuras, aunque el optimismo se mantiene por la profundidad del plantel. Las alarmas están encendidas en la Scaloneta. La gira previa al Mundial será clave para evaluar la evolución de los lesionados y definir la lista definitiva de 26 jugadores.

Mientras tanto, los aficionados especulan con posibles formaciones, como un 4-3-3 con Dibu Martínez en el arco; línea de cuatro con Molina, Romero, Otamendi y Tagliafico; mediocampo con De Paul, Enzo Fernández y Mac Allister; y delantera con Di María, Messi (si se recupera) y Lautaro. Sin embargo, la realidad obliga a Scaloni a ser creativo. El partido ante Argelia, en un grupo J que promete ser parejo, se presenta como un desafío mayúsculo.

La pregunta que todos se hacen es si la albiceleste podrá superar estas adversidades y comenzar con el pie derecho la defensa del título mundial obtenido en Qatar. La respuesta se sabrá en menos de 20 días





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