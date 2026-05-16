La colección digital acompaña la escala del próximo Mundial, que tendrá por primera vez 48 selecciones. Ese crecimiento también se refleja en el álbum: Cómo conseguir sobres gratis en el álbum digital del Mundial 2026, con cinco figuritas cada uno. Además, se pueden sumar hasta cuatro aperturas de los códigos QR incluidos en los paquetes físicos. También se pueden conseguir paquetes a través de promociones vinculadas con Coca-Cola. El sistema permite registrar etiquetas y materiales especiales desde la función de escaneo de sobres acumulados no se pierden si el usuario alcanza el máximo diario de aperturas. Quedan guardados en la cuenta y pueden usarse más adelante. 14 cromos exclusivos que no aparecen en la edición física. Entre esas figuritas especiales figuran dos argentinos: Lautaro Martínez y Emiliano 'Dibu' Martínez. La lista también incluye a Lamine Yamal, Joshua Kimmich, Harry Kane, Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Joško Gvardiol, Gabriel Magalhães, Virgil van Dijk, Alphonso Davies, Jefferson Lerma, Enner Valencia y Santiago Giménez. La plataforma permite publicar qué figuritas tiene disponibles cada usuario y cuáles necesita para completar equipos, selecciones o páginas del álbum. El sistema exige cierta planificación. Para aumentar las chances de concretar un canje, conviene indicar con precisión qué cromos se ofrecen y cuáles se buscan. La aplicación también incorpora cartas históricas y contenido asociado a figuras como y Cristiano Ronaldo. Cuando el álbum queda completo, se puede descargar en PDF para conservarlo como archivo digital o imprimirlo.

La colección digital acompaña la escala del próximo Mundial, que tendrá por primera vez 48 selecciones. Ese crecimiento también se refleja en el álbum: Cómo conseguir sobres gratis en el álbum digital del Mundial 2026, con cinco figuritas cada uno.

Además, se pueden sumar hasta cuatro aperturas de los códigos QR incluidos en los paquetes físicos. También se pueden conseguir paquetes a través de promociones vinculadas con Coca-Cola. El sistema permite registrar etiquetas y materiales especiales desde la función de escaneo de sobres acumulados no se pierden si el usuario alcanza el máximo diario de aperturas. Quedan guardados en la cuenta y pueden usarse más adelante. 14 cromos exclusivos que no aparecen en la edición física.

Entre esas figuritas especiales figuran dos argentinos: Lautaro Martínez y Emiliano 'Dibu' Martínez. La lista también incluye a Lamine Yamal, Joshua Kimmich, Harry Kane, Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Joško Gvardiol, Gabriel Magalhães, Virgil van Dijk, Alphonso Davies, Jefferson Lerma, Enner Valencia y Santiago Giménez. La plataforma permite publicar qué figuritas tiene disponibles cada usuario y cuáles necesita para completar equipos, selecciones o páginas del álbum. El sistema exige cierta planificación.

Para aumentar las chances de concretar un canje, conviene indicar con precisión qué cromos se ofrecen y cuáles se buscan. La aplicación también incorpora cartas históricas y contenido asociado a figuras como y Cristiano Ronaldo. Cuando el álbum queda completo, se puede descargar en PDF para conservarlo como archivo digital o imprimirlo





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