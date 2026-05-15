Cómo actuar frente a un infarto en Argentina: síntomas, causas y consecuencias

El artículo describe los síntomas, causas y consecuencias de los infartos en Argentina, destacando la importancia de actuar rápidamente y tomar medidas para reducir el daño cardíaco y prevenir complicaciones graves.

En Argentina ocurren alrededor de 40.000 infartos por año, una cifra que equivale a más de cien casos por día. El riesgo cobra aún más relevancia en un contexto donde uno de cada cuatro hogares es unipersonal, por lo que saber cómo actuar frente a una emergencia cardíaca puede resultar determinante.

El tiempo es corazón, resume el Dr. Sergio Baratta, jefe de Cardiología del Hospital Universitario Austral. Según explica, cuanto antes se solicite ayuda y se inicie el tratamiento, mayores son las posibilidades de reducir el daño cardíaco y evitar complicaciones graves





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