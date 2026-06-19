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Cámara revoca fallo que descartaba inconstitucionalidad del DNU 366/2025

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Cámara revoca fallo que descartaba inconstitucionalidad del DNU 366/2025
Cámara Nacional En Lo CivilDNU 366/2025Reforma Migratoria
📆6/19/2026 7:47 PM
📰La Política Online
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La Cámara Nacional en lo Civil falló a favor del Chiqui Tapia y avaló la mudanza de la AFA a la provincia de Buenos Aires mediante un decreto que impulsó el ministro Mahiques que elimina controles civiles, bajo la excusa de 'simplificar' el proceso.

La Cámara revocó un fallo de primera instancia que había descartado la inconstitucionalidad del DNU 366/2025 y expuso fuertes argumentos para que sea anulado. Un fallo de la Sala III de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal cuestionó seriamente la constitucional del DNU de reforma migratoria de Javier Milei y abrió la puerta para que sea anulado.

El fallo firmado por los jueces Florencia Nallar y Fernando Uriarte sostiene que el DNU 366/2025 'no satisface las exigencias que impone la Constitución Nacional para que sean procedentes las modificaciones que introdujo en la ley que rige la materia de nacionalidad y ciudadanía'. Es decir que no se cumplen los requisitos de necesidad y urgencia para el dictado del DNU

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Cámara Nacional En Lo Civil DNU 366/2025 Reforma Migratoria Javier Milei Inconstitucionalidad Nacionalidad Y Ciudadanía Necesidad Y Urgencia Circunstancias Excepcionales Congreso Ejecutivo Dirección Nacional De Migraciones Ministerio Público Fiscal Tribunales Procesos Ordinarios Simplificar Controles Civiles AFA Provincia De Buenos Aires Ministerio De Interior Y Transporte Ministerio De Justicia Y Derechos Humanos Ministerio De Salud Ministerio De Transporte Y Obras Públicas Ministerio De Transporte Y Obras Públicas Ministerio De Transporte Y Obras Públicas Ministerio De Transporte Y Obras Públicas Ministerio De Transporte Y Obras Públicas Ministerio De Transporte Y Obras Públicas Ministerio De Transporte Y Obras Públicas Ministerio De Transporte Y Obras Públicas Ministerio De Transporte Y Obras Públicas Ministerio De Transporte Y Obras Públicas Ministerio De Transporte Y Obras Públicas Ministerio De Transporte Y Obras Públicas Ministerio De Transporte Y Obras Públicas Ministerio De 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